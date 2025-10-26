- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
4 272
利益トレード:
2 911 (68.14%)
損失トレード:
1 361 (31.86%)
ベストトレード:
3 122.23 USD
最悪のトレード:
-3 609.09 USD
総利益:
168 427.85 USD (3 290 902 pips)
総損失:
-139 456.36 USD (2 671 915 pips)
最大連続の勝ち:
71 (983.23 USD)
最大連続利益:
17 306.89 USD (15)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
98.70%
最大入金額:
33.08%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
417
平均保有時間:
14 時間
リカバリーファクター:
1.52
長いトレード:
2 238 (52.39%)
短いトレード:
2 034 (47.61%)
プロフィットファクター:
1.21
期待されたペイオフ:
6.78 USD
平均利益:
57.86 USD
平均損失:
-102.47 USD
最大連続の負け:
82 (-19 113.76 USD)
最大連続損失:
-19 113.76 USD (82)
月間成長:
1.09%
年間予想:
13.21%
アルゴリズム取引:
89%
残高によるドローダウン:
絶対:
22.70 USD
最大の:
19 113.76 USD (31.51%)
比較ドローダウン:
残高による:
31.51% (19 113.76 USD)
エクイティによる:
44.71% (16 084.26 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD-P
|4062
|EURUSD-P
|194
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD-P
|23K
|EURUSD-P
|6.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD-P
|-318K
|EURUSD-P
|7.2K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +3 122.23 USD
最悪のトレード: -3 609 USD
最大連続の勝ち: 15
最大連続の負け: 82
最大連続利益: +983.23 USD
最大連続損失: -19 113.76 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FortunePrime-Live2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
私は外国為替市場で5年の取引経験があります。
金の取引を専門としています。
金の取引を専門としています。
レビューなし
