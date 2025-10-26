シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Hedge IChi Scalping
Phan Van Duc

Hedge IChi Scalping

Phan Van Duc
レビュー0件
信頼性
23週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 145%
FortunePrime-Live2
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
4 272
利益トレード:
2 911 (68.14%)
損失トレード:
1 361 (31.86%)
ベストトレード:
3 122.23 USD
最悪のトレード:
-3 609.09 USD
総利益:
168 427.85 USD (3 290 902 pips)
総損失:
-139 456.36 USD (2 671 915 pips)
最大連続の勝ち:
71 (983.23 USD)
最大連続利益:
17 306.89 USD (15)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
98.70%
最大入金額:
33.08%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
417
平均保有時間:
14 時間
リカバリーファクター:
1.52
長いトレード:
2 238 (52.39%)
短いトレード:
2 034 (47.61%)
プロフィットファクター:
1.21
期待されたペイオフ:
6.78 USD
平均利益:
57.86 USD
平均損失:
-102.47 USD
最大連続の負け:
82 (-19 113.76 USD)
最大連続損失:
-19 113.76 USD (82)
月間成長:
1.09%
年間予想:
13.21%
アルゴリズム取引:
89%
残高によるドローダウン:
絶対:
22.70 USD
最大の:
19 113.76 USD (31.51%)
比較ドローダウン:
残高による:
31.51% (19 113.76 USD)
エクイティによる:
44.71% (16 084.26 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD-P 4062
EURUSD-P 194
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD-P 23K
EURUSD-P 6.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD-P -318K
EURUSD-P 7.2K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +3 122.23 USD
最悪のトレード: -3 609 USD
最大連続の勝ち: 15
最大連続の負け: 82
最大連続利益: +983.23 USD
最大連続損失: -19 113.76 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FortunePrime-Live2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

私は外国為替市場で5年の取引経験があります。
金の取引を専門としています。
レビューなし
2025.12.22 02:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 09:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 15:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 15:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 12:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 01:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 16:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 01:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 09:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 06:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 03:17
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 02:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 15:37
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 07:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 02:57
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 23:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 14:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 10:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 09:07
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Hedge IChi Scalping
30 USD/月
145%
0
0
USD
49K
USD
23
89%
4 272
68%
99%
1.20
6.78
USD
45%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください