Phan Van Duc

Hedge IChi Scalping

Phan Van Duc
0 comentarios
Fiabilidad
23 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 145%
FortunePrime-Live2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
4 272
Transacciones Rentables:
2 911 (68.14%)
Transacciones Irrentables:
1 361 (31.86%)
Mejor transacción:
3 122.23 USD
Peor transacción:
-3 609.09 USD
Beneficio Bruto:
168 427.85 USD (3 290 902 pips)
Pérdidas Brutas:
-139 456.36 USD (2 671 915 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
71 (983.23 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
17 306.89 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
98.70%
Carga máxima del depósito:
33.08%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
417
Tiempo medio de espera:
14 horas
Factor de Recuperación:
1.52
Transacciones Largas:
2 238 (52.39%)
Transacciones Cortas:
2 034 (47.61%)
Factor de Beneficio:
1.21
Beneficio Esperado:
6.78 USD
Beneficio medio:
57.86 USD
Pérdidas medias:
-102.47 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
82 (-19 113.76 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-19 113.76 USD (82)
Crecimiento al mes:
1.09%
Pronóstico anual:
13.21%
Trading algorítmico:
89%
Reducción de balance:
Absoluto:
22.70 USD
Máxima:
19 113.76 USD (31.51%)
Reducción relativa:
De balance:
31.51% (19 113.76 USD)
De fondos:
44.71% (16 084.26 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD-P 4062
EURUSD-P 194
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD-P 23K
EURUSD-P 6.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD-P -318K
EURUSD-P 7.2K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +3 122.23 USD
Peor transacción: -3 609 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 15
Máximo de pérdidas consecutivas: 82
Beneficio máximo consecutivo: +983.23 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -19 113.76 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FortunePrime-Live2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Tengo cinco años de experiencia operando en el mercado forex.
Me especializo en el comercio de oro.
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Hedge IChi Scalping
30 USD al mes
145%
0
0
USD
49K
USD
23
89%
4 272
68%
99%
1.20
6.78
USD
45%
1:500
