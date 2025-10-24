СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Cryptowanlanid CHF
Nuttapon Maneechote

Cryptowanlanid CHF

Nuttapon Maneechote
0 отзывов
Надежность
10 недель
0 / 0 USD
Копировать за 35 USD в месяц
прирост с 2025 130%
VantageInternational-Live 3
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 022
Прибыльных трейдов:
771 (75.44%)
Убыточных трейдов:
251 (24.56%)
Лучший трейд:
7.71 USD
Худший трейд:
-7.88 USD
Общая прибыль:
3 624.30 USD (772 129 pips)
Общий убыток:
-1 787.64 USD (140 107 pips)
Макс. серия выигрышей:
164 (1 236.76 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 236.76 USD (164)
Коэффициент Шарпа:
0.33
Торговая активность:
96.93%
Макс. загрузка депозита:
12.68%
Последний трейд:
22 часа
Трейдов в неделю:
198
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
4.05
Длинных трейдов:
477 (46.67%)
Коротких трейдов:
545 (53.33%)
Профит фактор:
2.03
Мат. ожидание:
1.80 USD
Средняя прибыль:
4.70 USD
Средний убыток:
-7.12 USD
Макс. серия проигрышей:
43 (-324.69 USD)
Макс. убыток в серии:
-324.69 USD (43)
Прирост в месяц:
10.99%
Алготрейдинг:
53%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9.33 USD
Максимальная:
453.71 USD (13.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
22.10% (454.58 USD)
По эквити:
21.79% (405.61 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDCHF+ 1010
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDCHF+ 1.8K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDCHF+ 150K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +7.71 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 164
Макс. серия проигрышей: 43
Макс. прибыль в серии: +1 236.76 USD
Макс. убыток в серии: -324.69 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.22 10:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 10:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 08:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 03:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 03:46
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 02:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 01:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 21:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 21:40
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 20:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 20:37
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 19:37
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 15:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 13:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 13:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 13:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 01:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 14:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.22 11:20
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.13 16:41
High average monthly growth may indicate high trading risks
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Cryptowanlanid CHF
35 USD в месяц
130%
0
0
USD
2K
USD
10
53%
1 022
75%
97%
2.02
1.80
USD
22%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.