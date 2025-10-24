- Прирост
Всего трейдов:
1 022
Прибыльных трейдов:
771 (75.44%)
Убыточных трейдов:
251 (24.56%)
Лучший трейд:
7.71 USD
Худший трейд:
-7.88 USD
Общая прибыль:
3 624.30 USD (772 129 pips)
Общий убыток:
-1 787.64 USD (140 107 pips)
Макс. серия выигрышей:
164 (1 236.76 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 236.76 USD (164)
Коэффициент Шарпа:
0.33
Торговая активность:
96.93%
Макс. загрузка депозита:
12.68%
Последний трейд:
22 часа
Трейдов в неделю:
198
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
4.05
Длинных трейдов:
477 (46.67%)
Коротких трейдов:
545 (53.33%)
Профит фактор:
2.03
Мат. ожидание:
1.80 USD
Средняя прибыль:
4.70 USD
Средний убыток:
-7.12 USD
Макс. серия проигрышей:
43 (-324.69 USD)
Макс. убыток в серии:
-324.69 USD (43)
Прирост в месяц:
10.99%
Алготрейдинг:
53%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9.33 USD
Максимальная:
453.71 USD (13.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
22.10% (454.58 USD)
По эквити:
21.79% (405.61 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDCHF+
|1010
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDCHF+
|1.8K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDCHF+
|150K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +7.71 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 164
Макс. серия проигрышей: 43
Макс. прибыль в серии: +1 236.76 USD
Макс. убыток в серии: -324.69 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
