交易:
1 022
盈利交易:
771 (75.44%)
亏损交易:
251 (24.56%)
最好交易:
7.71 USD
最差交易:
-7.88 USD
毛利:
3 624.30 USD (772 129 pips)
毛利亏损:
-1 787.64 USD (140 107 pips)
最大连续赢利:
164 (1 236.76 USD)
最大连续盈利:
1 236.76 USD (164)
夏普比率:
0.33
交易活动:
96.93%
最大入金加载:
12.68%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
198
平均持有时间:
4 天
采收率:
4.05
长期交易:
477 (46.67%)
短期交易:
545 (53.33%)
利润因子:
2.03
预期回报:
1.80 USD
平均利润:
4.70 USD
平均损失:
-7.12 USD
最大连续失误:
43 (-324.69 USD)
最大连续亏损:
-324.69 USD (43)
每月增长:
10.99%
算法交易:
53%
结余跌幅:
绝对:
9.33 USD
最大值:
453.71 USD (13.53%)
相对跌幅:
结余:
22.10% (454.58 USD)
净值:
21.79% (405.61 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDCHF+
|1010
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDCHF+
|1.8K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDCHF+
|150K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +7.71 USD
最差交易: -8 USD
最大连续赢利: 164
最大连续失误: 43
最大连续盈利: +1 236.76 USD
最大连续亏损: -324.69 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
