SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Cryptowanlanid CHF
Nuttapon Maneechote

Cryptowanlanid CHF

Nuttapon Maneechote
0 comentarios
Fiabilidad
10 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 35 USD al mes
incremento desde 2025 130%
VantageInternational-Live 3
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 022
Transacciones Rentables:
771 (75.44%)
Transacciones Irrentables:
251 (24.56%)
Mejor transacción:
7.71 USD
Peor transacción:
-7.88 USD
Beneficio Bruto:
3 624.30 USD (772 129 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 788.21 USD (140 107 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
164 (1 236.76 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 236.76 USD (164)
Ratio de Sharpe:
0.33
Actividad comercial:
96.93%
Carga máxima del depósito:
12.68%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
216
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
4.05
Transacciones Largas:
477 (46.67%)
Transacciones Cortas:
545 (53.33%)
Factor de Beneficio:
2.03
Beneficio Esperado:
1.80 USD
Beneficio medio:
4.70 USD
Pérdidas medias:
-7.12 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
43 (-324.69 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-324.69 USD (43)
Crecimiento al mes:
10.99%
Trading algorítmico:
53%
Reducción de balance:
Absoluto:
9.33 USD
Máxima:
453.71 USD (13.53%)
Reducción relativa:
De balance:
22.10% (454.58 USD)
De fondos:
21.79% (405.61 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDCHF+ 1010
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDCHF+ 1.8K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDCHF+ 150K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +7.71 USD
Peor transacción: -8 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 164
Máximo de pérdidas consecutivas: 43
Beneficio máximo consecutivo: +1 236.76 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -324.69 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.22 10:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 10:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 08:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 03:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 03:46
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 02:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 01:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 21:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 21:40
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 20:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 20:37
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 19:37
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 15:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 13:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 13:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 13:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 01:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 14:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.22 11:20
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.13 16:41
High average monthly growth may indicate high trading risks
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Cryptowanlanid CHF
35 USD al mes
130%
0
0
USD
2K
USD
10
53%
1 022
75%
97%
2.02
1.80
USD
22%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.