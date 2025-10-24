- 자본
- 축소
트레이드:
1 195
이익 거래:
920 (76.98%)
손실 거래:
275 (23.01%)
최고의 거래:
7.71 USD
최악의 거래:
-7.88 USD
총 수익:
3 927.49 USD (796 534 pips)
총 손실:
-1 879.61 USD (146 904 pips)
연속 최대 이익:
164 (1 236.76 USD)
연속 최대 이익:
1 236.76 USD (164)
샤프 비율:
0.32
거래 활동:
94.34%
최대 입금량:
12.68%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
184
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
4.51
롱(주식매수):
642 (53.72%)
숏(주식차입매도):
553 (46.28%)
수익 요인:
2.09
기대수익:
1.71 USD
평균 이익:
4.27 USD
평균 손실:
-6.83 USD
연속 최대 손실:
43 (-324.69 USD)
연속 최대 손실:
-324.69 USD (43)
월별 성장률:
22.10%
Algo 트레이딩:
46%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
9.33 USD
최대한의:
453.71 USD (13.53%)
상대적 삭감:
잔고별:
22.10% (454.58 USD)
자본금별:
21.79% (405.61 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDCHF+
|1183
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDCHF+
|2K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDCHF+
|168K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +7.71 USD
최악의 거래: -8 USD
연속 최대 이익: 164
연속 최대 손실: 43
연속 최대 이익: +1 236.76 USD
연속 최대 손실: -324.69 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 35 USD
159%
0
0
USD
USD
1.9K
USD
USD
11
46%
1 195
76%
94%
2.08
1.71
USD
USD
22%
1:500