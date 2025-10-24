시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Cryptowanlanid CHF
Nuttapon Maneechote

Cryptowanlanid CHF

Nuttapon Maneechote
0 리뷰
안정성
11
0 / 0 USD
월별 35 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 159%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 195
이익 거래:
920 (76.98%)
손실 거래:
275 (23.01%)
최고의 거래:
7.71 USD
최악의 거래:
-7.88 USD
총 수익:
3 927.49 USD (796 534 pips)
총 손실:
-1 879.61 USD (146 904 pips)
연속 최대 이익:
164 (1 236.76 USD)
연속 최대 이익:
1 236.76 USD (164)
샤프 비율:
0.32
거래 활동:
94.34%
최대 입금량:
12.68%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
184
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
4.51
롱(주식매수):
642 (53.72%)
숏(주식차입매도):
553 (46.28%)
수익 요인:
2.09
기대수익:
1.71 USD
평균 이익:
4.27 USD
평균 손실:
-6.83 USD
연속 최대 손실:
43 (-324.69 USD)
연속 최대 손실:
-324.69 USD (43)
월별 성장률:
22.10%
Algo 트레이딩:
46%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
9.33 USD
최대한의:
453.71 USD (13.53%)
상대적 삭감:
잔고별:
22.10% (454.58 USD)
자본금별:
21.79% (405.61 USD)

배포

심볼 Sell Buy
USDCHF+ 1183
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
USDCHF+ 2K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
USDCHF+ 168K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +7.71 USD
최악의 거래: -8 USD
연속 최대 이익: 164
연속 최대 손실: 43
연속 최대 이익: +1 236.76 USD
연속 최대 손실: -324.69 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2025.12.31 11:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.22 10:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 10:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 08:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 03:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 03:46
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 02:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 01:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 21:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 21:40
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 20:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 20:37
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 19:37
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 15:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 13:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 13:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 13:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 01:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 14:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.22 11:20
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
