- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 022
Gewinntrades:
771 (75.44%)
Verlusttrades:
251 (24.56%)
Bester Trade:
7.71 USD
Schlechtester Trade:
-7.88 USD
Bruttoprofit:
3 624.30 USD (772 129 pips)
Bruttoverlust:
-1 788.24 USD (140 107 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
164 (1 236.76 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 236.76 USD (164)
Sharpe Ratio:
0.33
Trading-Aktivität:
96.93%
Max deposit load:
12.68%
Letzter Trade:
0 Minuten
Trades pro Woche:
121
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
4.05
Long-Positionen:
477 (46.67%)
Short-Positionen:
545 (53.33%)
Profit-Faktor:
2.03
Mathematische Gewinnerwartung:
1.80 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.70 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.12 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
43 (-324.69 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-324.69 USD (43)
Wachstum pro Monat :
18.55%
Algo-Trading:
53%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
9.33 USD
Maximaler:
453.71 USD (13.53%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
22.10% (454.58 USD)
Kapital:
21.79% (405.61 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USDCHF+
|1010
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDCHF+
|1.8K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDCHF+
|150K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Keine Bewertungen
