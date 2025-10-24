SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Cryptowanlanid CHF
Nuttapon Maneechote

Cryptowanlanid CHF

Nuttapon Maneechote
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
10 Wochen
0 / 0 USD
Für 35 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 130%
VantageInternational-Live 3
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 022
Gewinntrades:
771 (75.44%)
Verlusttrades:
251 (24.56%)
Bester Trade:
7.71 USD
Schlechtester Trade:
-7.88 USD
Bruttoprofit:
3 624.30 USD (772 129 pips)
Bruttoverlust:
-1 788.24 USD (140 107 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
164 (1 236.76 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 236.76 USD (164)
Sharpe Ratio:
0.33
Trading-Aktivität:
96.93%
Max deposit load:
12.68%
Letzter Trade:
0 Minuten
Trades pro Woche:
121
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
4.05
Long-Positionen:
477 (46.67%)
Short-Positionen:
545 (53.33%)
Profit-Faktor:
2.03
Mathematische Gewinnerwartung:
1.80 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.70 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.12 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
43 (-324.69 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-324.69 USD (43)
Wachstum pro Monat :
18.55%
Algo-Trading:
53%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
9.33 USD
Maximaler:
453.71 USD (13.53%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
22.10% (454.58 USD)
Kapital:
21.79% (405.61 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDCHF+ 1010
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDCHF+ 1.8K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDCHF+ 150K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +7.71 USD
Schlechtester Trade: -8 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 164
Max. aufeinandergehende Verluste: 43
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 236.76 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -324.69 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.22 10:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 10:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 08:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 03:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 03:46
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 02:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 01:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 21:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 21:40
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 20:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 20:37
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 19:37
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 15:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 13:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 13:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 13:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 01:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 14:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.22 11:20
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.13 16:41
High average monthly growth may indicate high trading risks
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Cryptowanlanid CHF
35 USD pro Monat
130%
0
0
USD
2K
USD
10
53%
1 022
75%
97%
2.02
1.80
USD
22%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.