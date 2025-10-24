- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 022
利益トレード:
771 (75.44%)
損失トレード:
251 (24.56%)
ベストトレード:
7.71 USD
最悪のトレード:
-7.88 USD
総利益:
3 624.30 USD (772 129 pips)
総損失:
-1 788.21 USD (140 107 pips)
最大連続の勝ち:
164 (1 236.76 USD)
最大連続利益:
1 236.76 USD (164)
シャープレシオ:
0.33
取引アクティビティ:
96.93%
最大入金額:
12.68%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
216
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
4.05
長いトレード:
477 (46.67%)
短いトレード:
545 (53.33%)
プロフィットファクター:
2.03
期待されたペイオフ:
1.80 USD
平均利益:
4.70 USD
平均損失:
-7.12 USD
最大連続の負け:
43 (-324.69 USD)
最大連続損失:
-324.69 USD (43)
月間成長:
10.99%
アルゴリズム取引:
53%
残高によるドローダウン:
絶対:
9.33 USD
最大の:
453.71 USD (13.53%)
比較ドローダウン:
残高による:
22.10% (454.58 USD)
エクイティによる:
21.79% (405.61 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDCHF+
|1010
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDCHF+
|1.8K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDCHF+
|150K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +7.71 USD
最悪のトレード: -8 USD
最大連続の勝ち: 164
最大連続の負け: 43
最大連続利益: +1 236.76 USD
最大連続損失: -324.69 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
