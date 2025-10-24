SinaisSeções
Nuttapon Maneechote

Cryptowanlanid CHF

Nuttapon Maneechote
0 comentários
Confiabilidade
10 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 35 USD por mês
crescimento desde 2025 130%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 022
Negociações com lucro:
771 (75.44%)
Negociações com perda:
251 (24.56%)
Melhor negociação:
7.71 USD
Pior negociação:
-7.88 USD
Lucro bruto:
3 624.30 USD (772 129 pips)
Perda bruta:
-1 788.21 USD (140 107 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
164 (1 236.76 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 236.76 USD (164)
Índice de Sharpe:
0.33
Atividade de negociação:
96.93%
Depósito máximo carregado:
12.68%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
216
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
4.05
Negociações longas:
477 (46.67%)
Negociações curtas:
545 (53.33%)
Fator de lucro:
2.03
Valor esperado:
1.80 USD
Lucro médio:
4.70 USD
Perda média:
-7.12 USD
Máximo de perdas consecutivas:
43 (-324.69 USD)
Máxima perda consecutiva:
-324.69 USD (43)
Crescimento mensal:
10.99%
Algotrading:
53%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
9.33 USD
Máximo:
453.71 USD (13.53%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
22.10% (454.58 USD)
Pelo Capital Líquido:
21.79% (405.61 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDCHF+ 1010
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDCHF+ 1.8K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDCHF+ 150K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +7.71 USD
Pior negociação: -8 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 164
Máximo de perdas consecutivas: 43
Máximo lucro consecutivo: +1 236.76 USD
Máxima perda consecutiva: -324.69 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.22 10:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 10:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 08:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 03:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 03:46
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 02:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 01:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 21:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 21:40
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 20:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 20:37
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 19:37
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 15:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 13:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 13:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 13:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 01:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 14:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.22 11:20
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.13 16:41
High average monthly growth may indicate high trading risks
