Vladyslav Syliutyn

PVA traiding system

Vladyslav Syliutyn
0 отзывов
Надежность
11 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 4%
FxPro-MT5 Live02
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
45
Прибыльных трейдов:
23 (51.11%)
Убыточных трейдов:
22 (48.89%)
Лучший трейд:
46.67 USD
Худший трейд:
-23.42 USD
Общая прибыль:
154.84 USD (1 224 896 pips)
Общий убыток:
-101.93 USD (494 585 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (71.09 USD)
Макс. прибыль в серии:
71.09 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
41.67%
Макс. загрузка депозита:
2.78%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
1.41
Длинных трейдов:
25 (55.56%)
Коротких трейдов:
20 (44.44%)
Профит фактор:
1.52
Мат. ожидание:
1.18 USD
Средняя прибыль:
6.73 USD
Средний убыток:
-4.63 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-31.24 USD)
Макс. убыток в серии:
-31.24 USD (3)
Прирост в месяц:
4.21%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
34.33 USD
Максимальная:
37.56 USD (2.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.89% (37.56 USD)
По эквити:
4.29% (54.27 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BITCOIN 16
WTI 8
EURUSD 7
USDCAD 6
GBPUSD 6
ETHEREUM 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BITCOIN 70
WTI -4
EURUSD -3
USDCAD -3
GBPUSD 0
ETHEREUM -8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BITCOIN 770K
WTI -448
EURUSD 137
USDCAD -239
GBPUSD -6
ETHEREUM -40K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +46.67 USD
Худший трейд: -23 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +71.09 USD
Макс. убыток в серии: -31.24 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FxPro-MT5 Live02" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-Pro
5.50 × 2
FxPro-MT5
5.96 × 12027
Торговая система ПВА (простейший волновой анализ) - это результат моего личного, более чем пятнадцатилетнего опыта торговли на рынке Forex, фьючерсов на бирже CME, крипто валютной бирже Binance. Это слитые депозиты, колоссальное количество потраченного времени и нервов. Это набор строгих формализованных правил, выведенных мною для успешной торговли.
Очень простой и понятный алгоритм торговой стратегии ПВА построен на паттернах простейшего волнового анализа, с использованием одного графического инструмента – наклонного канала и трёх базовых определений: импульс, коррекция, флэт. Три индикатора: веер скользящих средних, горизонтальный профиль рынка и вертикальная гистограмма объёма используются как дополнительные фильтры торговой системы.
Нет отзывов
2025.12.21 10:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.20 08:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.18 10:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.01 03:52
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.26 06:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.04% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 05:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.22 10:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.12 10:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 16:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 21:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.22 20:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.20 08:12
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.10.20 08:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.20 08:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
