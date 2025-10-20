- Прирост
Всего трейдов:
45
Прибыльных трейдов:
23 (51.11%)
Убыточных трейдов:
22 (48.89%)
Лучший трейд:
46.67 USD
Худший трейд:
-23.42 USD
Общая прибыль:
154.84 USD (1 224 896 pips)
Общий убыток:
-101.93 USD (494 585 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (71.09 USD)
Макс. прибыль в серии:
71.09 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
41.67%
Макс. загрузка депозита:
2.78%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
1.41
Длинных трейдов:
25 (55.56%)
Коротких трейдов:
20 (44.44%)
Профит фактор:
1.52
Мат. ожидание:
1.18 USD
Средняя прибыль:
6.73 USD
Средний убыток:
-4.63 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-31.24 USD)
Макс. убыток в серии:
-31.24 USD (3)
Прирост в месяц:
4.21%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
34.33 USD
Максимальная:
37.56 USD (2.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.89% (37.56 USD)
По эквити:
4.29% (54.27 USD)
Распределение
Символ
Сделки
Sell
Buy
|BITCOIN
|16
|WTI
|8
|EURUSD
|7
|USDCAD
|6
|GBPUSD
|6
|ETHEREUM
|2

5 10 15 20

5 10 15 20

5 10 15 20
Символ
Общая прибыль, USD
Убыток, USD
Прибыль, USD
|BITCOIN
|70
|WTI
|-4
|EURUSD
|-3
|USDCAD
|-3
|GBPUSD
|0
|ETHEREUM
|-8

25 50 75 100 125 150 175 200

25 50 75 100 125 150 175 200

25 50 75 100 125 150 175 200
Символ
Общая прибыль, pips
Убыток, pips
Прибыль, pips
|BITCOIN
|770K
|WTI
|-448
|EURUSD
|137
|USDCAD
|-239
|GBPUSD
|-6
|ETHEREUM
|-40K

250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M

250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M

250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FxPro-MT5 Live02" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-Pro
|5.50 × 2

FxPro-MT5
|5.96 × 12027
Торговая система ПВА (простейший волновой анализ) - это результат моего личного, более чем пятнадцатилетнего опыта торговли на рынке Forex, фьючерсов на бирже CME, крипто валютной бирже Binance. Это слитые депозиты, колоссальное количество потраченного времени и нервов. Это набор строгих формализованных правил, выведенных мною для успешной торговли.
Очень простой и понятный алгоритм торговой стратегии ПВА построен на паттернах простейшего волнового анализа, с использованием одного графического инструмента – наклонного канала и трёх базовых определений: импульс, коррекция, флэт. Три индикатора: веер скользящих средних, горизонтальный профиль рынка и вертикальная гистограмма объёма используются как дополнительные фильтры торговой системы.
