シグナル / MetaTrader 5 / PVA traiding system
Vladyslav Syliutyn

PVA traiding system

Vladyslav Syliutyn
レビュー0件
信頼性
11週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 4%
FxPro-MT5 Live02
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
45
利益トレード:
23 (51.11%)
損失トレード:
22 (48.89%)
ベストトレード:
46.67 USD
最悪のトレード:
-23.42 USD
総利益:
154.84 USD (1 224 896 pips)
総損失:
-101.93 USD (494 585 pips)
最大連続の勝ち:
8 (71.09 USD)
最大連続利益:
71.09 USD (8)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
38.00%
最大入金額:
2.78%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
21 時間
リカバリーファクター:
1.41
長いトレード:
25 (55.56%)
短いトレード:
20 (44.44%)
プロフィットファクター:
1.52
期待されたペイオフ:
1.18 USD
平均利益:
6.73 USD
平均損失:
-4.63 USD
最大連続の負け:
3 (-31.24 USD)
最大連続損失:
-31.24 USD (3)
月間成長:
3.02%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
34.33 USD
最大の:
37.56 USD (2.72%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.89% (37.56 USD)
エクイティによる:
4.29% (54.27 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
BITCOIN 16
WTI 8
EURUSD 7
USDCAD 6
GBPUSD 6
ETHEREUM 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
BITCOIN 70
WTI -4
EURUSD -3
USDCAD -3
GBPUSD 0
ETHEREUM -8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
BITCOIN 770K
WTI -448
EURUSD 137
USDCAD -239
GBPUSD -6
ETHEREUM -40K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FxPro-MT5 Live02"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

RoboForex-Pro
5.50 × 2
FxPro-MT5
5.96 × 12028
Торговая система ПВА (простейший волновой анализ) - это результат моего личного, более чем пятнадцатилетнего опыта торговли на рынке Forex, фьючерсов на бирже CME, крипто валютной бирже Binance. Это слитые депозиты, колоссальное количество потраченного времени и нервов. Это набор строгих формализованных правил, выведенных мною для успешной торговли.
Очень простой и понятный алгоритм торговой стратегии ПВА построен на паттернах простейшего волнового анализа, с использованием одного графического инструмента – наклонного канала и трёх базовых определений: импульс, коррекция, флэт. Три индикатора: веер скользящих средних, горизонтальный профиль рынка и вертикальная гистограмма объёма используются как дополнительные фильтры торговой системы.
レビューなし
2025.12.21 10:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.20 08:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.18 10:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.01 03:52
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.26 06:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.04% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 05:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.22 10:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.12 10:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 16:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 21:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.22 20:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.20 08:12
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.10.20 08:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.20 08:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
