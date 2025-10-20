- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
45
利益トレード:
23 (51.11%)
損失トレード:
22 (48.89%)
ベストトレード:
46.67 USD
最悪のトレード:
-23.42 USD
総利益:
154.84 USD (1 224 896 pips)
総損失:
-101.93 USD (494 585 pips)
最大連続の勝ち:
8 (71.09 USD)
最大連続利益:
71.09 USD (8)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
38.00%
最大入金額:
2.78%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
21 時間
リカバリーファクター:
1.41
長いトレード:
25 (55.56%)
短いトレード:
20 (44.44%)
プロフィットファクター:
1.52
期待されたペイオフ:
1.18 USD
平均利益:
6.73 USD
平均損失:
-4.63 USD
最大連続の負け:
3 (-31.24 USD)
最大連続損失:
-31.24 USD (3)
月間成長:
3.02%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
34.33 USD
最大の:
37.56 USD (2.72%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.89% (37.56 USD)
エクイティによる:
4.29% (54.27 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BITCOIN
|16
|WTI
|8
|EURUSD
|7
|USDCAD
|6
|GBPUSD
|6
|ETHEREUM
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BITCOIN
|70
|WTI
|-4
|EURUSD
|-3
|USDCAD
|-3
|GBPUSD
|0
|ETHEREUM
|-8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BITCOIN
|770K
|WTI
|-448
|EURUSD
|137
|USDCAD
|-239
|GBPUSD
|-6
|ETHEREUM
|-40K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +46.67 USD
最悪のトレード: -23 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +71.09 USD
最大連続損失: -31.24 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FxPro-MT5 Live02"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
RoboForex-Pro
|5.50 × 2
|
FxPro-MT5
|5.96 × 12028
Торговая система ПВА (простейший волновой анализ) - это результат моего личного, более чем пятнадцатилетнего опыта торговли на рынке Forex, фьючерсов на бирже CME, крипто валютной бирже Binance. Это слитые депозиты, колоссальное количество потраченного времени и нервов. Это набор строгих формализованных правил, выведенных мною для успешной торговли.
Очень простой и понятный алгоритм торговой стратегии ПВА построен на паттернах простейшего волнового анализа, с использованием одного графического инструмента – наклонного канала и трёх базовых определений: импульс, коррекция, флэт. Три индикатора: веер скользящих средних, горизонтальный профиль рынка и вертикальная гистограмма объёма используются как дополнительные фильтры торговой системы.
Очень простой и понятный алгоритм торговой стратегии ПВА построен на паттернах простейшего волнового анализа, с использованием одного графического инструмента – наклонного канала и трёх базовых определений: импульс, коррекция, флэт. Три индикатора: веер скользящих средних, горизонтальный профиль рынка и вертикальная гистограмма объёма используются как дополнительные фильтры торговой системы.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
4%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
11
0%
45
51%
38%
1.51
1.18
USD
USD
4%
1:100