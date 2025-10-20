- 자본
- 축소
트레이드:
55
이익 거래:
29 (52.72%)
손실 거래:
26 (47.27%)
최고의 거래:
46.67 USD
최악의 거래:
-23.42 USD
총 수익:
185.70 USD (1 351 687 pips)
총 손실:
-115.71 USD (503 120 pips)
연속 최대 이익:
8 (71.09 USD)
연속 최대 이익:
71.09 USD (8)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
44.14%
최대 입금량:
4.34%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
23 시간
회복 요인:
1.86
롱(주식매수):
29 (52.73%)
숏(주식차입매도):
26 (47.27%)
수익 요인:
1.60
기대수익:
1.27 USD
평균 이익:
6.40 USD
평균 손실:
-4.45 USD
연속 최대 손실:
3 (-31.24 USD)
연속 최대 손실:
-31.24 USD (3)
월별 성장률:
-0.58%
연간 예측:
-7.06%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
34.33 USD
최대한의:
37.56 USD (2.72%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.89% (37.56 USD)
자본금별:
4.29% (54.27 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BITCOIN
|23
|GBPUSD
|9
|WTI
|8
|EURUSD
|7
|USDCAD
|6
|ETHEREUM
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BITCOIN
|82
|GBPUSD
|6
|WTI
|-4
|EURUSD
|-3
|USDCAD
|-3
|ETHEREUM
|-8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BITCOIN
|888K
|GBPUSD
|282
|WTI
|-448
|EURUSD
|137
|USDCAD
|-239
|ETHEREUM
|-40K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +46.67 USD
최악의 거래: -23 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +71.09 USD
연속 최대 손실: -31.24 USD
Торговая система ПВА (простейший волновой анализ) - это результат моего личного, более чем пятнадцатилетнего опыта торговли на рынке Forex, фьючерсов на бирже CME, крипто валютной бирже Binance. Это слитые депозиты, колоссальное количество потраченного времени и нервов. Это набор строгих формализованных правил, выведенных мною для успешной торговли.
Очень простой и понятный алгоритм торговой стратегии ПВА построен на паттернах простейшего волнового анализа, с использованием одного графического инструмента – наклонного канала и трёх базовых определений: импульс, коррекция, флэт. Три индикатора: веер скользящих средних, горизонтальный профиль рынка и вертикальная гистограмма объёма используются как дополнительные фильтры торговой системы.
Очень простой и понятный алгоритм торговой стратегии ПВА построен на паттернах простейшего волнового анализа, с использованием одного графического инструмента – наклонного канала и трёх базовых определений: импульс, коррекция, флэт. Три индикатора: веер скользящих средних, горизонтальный профиль рынка и вертикальная гистограмма объёма используются как дополнительные фильтры торговой системы.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
6%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
13
0%
55
52%
44%
1.60
1.27
USD
USD
4%
1:100