- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
47
Gewinntrades:
25 (53.19%)
Verlusttrades:
22 (46.81%)
Bester Trade:
46.67 USD
Schlechtester Trade:
-23.42 USD
Bruttoprofit:
158.93 USD (1 265 776 pips)
Bruttoverlust:
-101.93 USD (494 585 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (71.09 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
71.09 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
39.02%
Max deposit load:
2.78%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
22 Stunden
Erholungsfaktor:
1.52
Long-Positionen:
25 (53.19%)
Short-Positionen:
22 (46.81%)
Profit-Faktor:
1.56
Mathematische Gewinnerwartung:
1.21 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.36 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.63 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-31.24 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-31.24 USD (3)
Wachstum pro Monat :
3.36%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
34.33 USD
Maximaler:
37.56 USD (2.72%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.89% (37.56 USD)
Kapital:
4.29% (54.27 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|BITCOIN
|18
|WTI
|8
|EURUSD
|7
|USDCAD
|6
|GBPUSD
|6
|ETHEREUM
|2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|BITCOIN
|74
|WTI
|-4
|EURUSD
|-3
|USDCAD
|-3
|GBPUSD
|0
|ETHEREUM
|-8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|BITCOIN
|811K
|WTI
|-448
|EURUSD
|137
|USDCAD
|-239
|GBPUSD
|-6
|ETHEREUM
|-40K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +46.67 USD
Schlechtester Trade: -23 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +71.09 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -31.24 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FxPro-MT5 Live02" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
RoboForex-Pro
|5.50 × 2
FxPro-MT5
|5.97 × 12198
Торговая система ПВА (простейший волновой анализ) - это результат моего личного, более чем пятнадцатилетнего опыта торговли на рынке Forex, фьючерсов на бирже CME, крипто валютной бирже Binance. Это слитые депозиты, колоссальное количество потраченного времени и нервов. Это набор строгих формализованных правил, выведенных мною для успешной торговли.
Очень простой и понятный алгоритм торговой стратегии ПВА построен на паттернах простейшего волнового анализа, с использованием одного графического инструмента – наклонного канала и трёх базовых определений: импульс, коррекция, флэт. Три индикатора: веер скользящих средних, горизонтальный профиль рынка и вертикальная гистограмма объёма используются как дополнительные фильтры торговой системы.
