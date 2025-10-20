SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / PVA traiding system
Vladyslav Syliutyn

PVA traiding system

Vladyslav Syliutyn
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
12 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 5%
FxPro-MT5 Live02
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
47
Gewinntrades:
25 (53.19%)
Verlusttrades:
22 (46.81%)
Bester Trade:
46.67 USD
Schlechtester Trade:
-23.42 USD
Bruttoprofit:
158.93 USD (1 265 776 pips)
Bruttoverlust:
-101.93 USD (494 585 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (71.09 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
71.09 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
39.02%
Max deposit load:
2.78%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
22 Stunden
Erholungsfaktor:
1.52
Long-Positionen:
25 (53.19%)
Short-Positionen:
22 (46.81%)
Profit-Faktor:
1.56
Mathematische Gewinnerwartung:
1.21 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.36 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.63 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-31.24 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-31.24 USD (3)
Wachstum pro Monat :
3.36%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
34.33 USD
Maximaler:
37.56 USD (2.72%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.89% (37.56 USD)
Kapital:
4.29% (54.27 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
BITCOIN 18
WTI 8
EURUSD 7
USDCAD 6
GBPUSD 6
ETHEREUM 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
BITCOIN 74
WTI -4
EURUSD -3
USDCAD -3
GBPUSD 0
ETHEREUM -8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
BITCOIN 811K
WTI -448
EURUSD 137
USDCAD -239
GBPUSD -6
ETHEREUM -40K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +46.67 USD
Schlechtester Trade: -23 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +71.09 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -31.24 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FxPro-MT5 Live02" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

RoboForex-Pro
5.50 × 2
FxPro-MT5
5.97 × 12198
Торговая система ПВА (простейший волновой анализ) - это результат моего личного, более чем пятнадцатилетнего опыта торговли на рынке Forex, фьючерсов на бирже CME, крипто валютной бирже Binance. Это слитые депозиты, колоссальное количество потраченного времени и нервов. Это набор строгих формализованных правил, выведенных мною для успешной торговли.
Очень простой и понятный алгоритм торговой стратегии ПВА построен на паттернах простейшего волнового анализа, с использованием одного графического инструмента – наклонного канала и трёх базовых определений: импульс, коррекция, флэт. Три индикатора: веер скользящих средних, горизонтальный профиль рынка и вертикальная гистограмма объёма используются как дополнительные фильтры торговой системы.
Keine Bewertungen
2025.12.21 10:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.20 08:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.18 10:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.01 03:52
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.26 06:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.04% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 05:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.22 10:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.12 10:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 16:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 21:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.22 20:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.20 08:12
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.10.20 08:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.20 08:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
