- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
45
Negociações com lucro:
23 (51.11%)
Negociações com perda:
22 (48.89%)
Melhor negociação:
46.67 USD
Pior negociação:
-23.42 USD
Lucro bruto:
154.84 USD (1 224 896 pips)
Perda bruta:
-101.93 USD (494 585 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (71.09 USD)
Máximo lucro consecutivo:
71.09 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
38.00%
Depósito máximo carregado:
2.78%
Último negócio:
15 horas atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
21 horas
Fator de recuperação:
1.41
Negociações longas:
25 (55.56%)
Negociações curtas:
20 (44.44%)
Fator de lucro:
1.52
Valor esperado:
1.18 USD
Lucro médio:
6.73 USD
Perda média:
-4.63 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-31.24 USD)
Máxima perda consecutiva:
-31.24 USD (3)
Crescimento mensal:
3.02%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
34.33 USD
Máximo:
37.56 USD (2.72%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.89% (37.56 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.29% (54.27 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BITCOIN
|16
|WTI
|8
|EURUSD
|7
|USDCAD
|6
|GBPUSD
|6
|ETHEREUM
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BITCOIN
|70
|WTI
|-4
|EURUSD
|-3
|USDCAD
|-3
|GBPUSD
|0
|ETHEREUM
|-8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BITCOIN
|770K
|WTI
|-448
|EURUSD
|137
|USDCAD
|-239
|GBPUSD
|-6
|ETHEREUM
|-40K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +46.67 USD
Pior negociação: -23 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +71.09 USD
Máxima perda consecutiva: -31.24 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FxPro-MT5 Live02" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
RoboForex-Pro
|5.50 × 2
|
FxPro-MT5
|5.96 × 12028
Торговая система ПВА (простейший волновой анализ) - это результат моего личного, более чем пятнадцатилетнего опыта торговли на рынке Forex, фьючерсов на бирже CME, крипто валютной бирже Binance. Это слитые депозиты, колоссальное количество потраченного времени и нервов. Это набор строгих формализованных правил, выведенных мною для успешной торговли.
Очень простой и понятный алгоритм торговой стратегии ПВА построен на паттернах простейшего волнового анализа, с использованием одного графического инструмента – наклонного канала и трёх базовых определений: импульс, коррекция, флэт. Три индикатора: веер скользящих средних, горизонтальный профиль рынка и вертикальная гистограмма объёма используются как дополнительные фильтры торговой системы.
Sem comentários
