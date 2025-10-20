SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / PVA traiding system
Vladyslav Syliutyn

PVA traiding system

Vladyslav Syliutyn
0 comentários
Confiabilidade
11 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 4%
FxPro-MT5 Live02
1:100
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
45
Negociações com lucro:
23 (51.11%)
Negociações com perda:
22 (48.89%)
Melhor negociação:
46.67 USD
Pior negociação:
-23.42 USD
Lucro bruto:
154.84 USD (1 224 896 pips)
Perda bruta:
-101.93 USD (494 585 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (71.09 USD)
Máximo lucro consecutivo:
71.09 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
38.00%
Depósito máximo carregado:
2.78%
Último negócio:
15 horas atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
21 horas
Fator de recuperação:
1.41
Negociações longas:
25 (55.56%)
Negociações curtas:
20 (44.44%)
Fator de lucro:
1.52
Valor esperado:
1.18 USD
Lucro médio:
6.73 USD
Perda média:
-4.63 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-31.24 USD)
Máxima perda consecutiva:
-31.24 USD (3)
Crescimento mensal:
3.02%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
34.33 USD
Máximo:
37.56 USD (2.72%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.89% (37.56 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.29% (54.27 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BITCOIN 16
WTI 8
EURUSD 7
USDCAD 6
GBPUSD 6
ETHEREUM 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BITCOIN 70
WTI -4
EURUSD -3
USDCAD -3
GBPUSD 0
ETHEREUM -8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BITCOIN 770K
WTI -448
EURUSD 137
USDCAD -239
GBPUSD -6
ETHEREUM -40K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +46.67 USD
Pior negociação: -23 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +71.09 USD
Máxima perda consecutiva: -31.24 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FxPro-MT5 Live02" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

RoboForex-Pro
5.50 × 2
FxPro-MT5
5.96 × 12028
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Торговая система ПВА (простейший волновой анализ) - это результат моего личного, более чем пятнадцатилетнего опыта торговли на рынке Forex, фьючерсов на бирже CME, крипто валютной бирже Binance. Это слитые депозиты, колоссальное количество потраченного времени и нервов. Это набор строгих формализованных правил, выведенных мною для успешной торговли.
Очень простой и понятный алгоритм торговой стратегии ПВА построен на паттернах простейшего волнового анализа, с использованием одного графического инструмента – наклонного канала и трёх базовых определений: импульс, коррекция, флэт. Три индикатора: веер скользящих средних, горизонтальный профиль рынка и вертикальная гистограмма объёма используются как дополнительные фильтры торговой системы.
Sem comentários
2025.12.21 10:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.20 08:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.18 10:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.01 03:52
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.26 06:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.04% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 05:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.22 10:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.12 10:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 16:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 21:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.22 20:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.20 08:12
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.10.20 08:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.20 08:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
PVA traiding system
30 USD por mês
4%
0
0
USD
1.2K
USD
11
0%
45
51%
38%
1.51
1.18
USD
4%
1:100
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.