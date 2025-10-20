- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
45
Profit Trades:
23 (51.11%)
Loss Trades:
22 (48.89%)
Best trade:
46.67 USD
Worst trade:
-23.42 USD
Gross Profit:
154.84 USD (1 224 896 pips)
Gross Loss:
-101.93 USD (494 585 pips)
Maximum consecutive wins:
8 (71.09 USD)
Maximal consecutive profit:
71.09 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading activity:
41.67%
Max deposit load:
2.78%
Latest trade:
3 days ago
Trades per week:
1
Avg holding time:
21 hours
Recovery Factor:
1.41
Long Trades:
25 (55.56%)
Short Trades:
20 (44.44%)
Profit Factor:
1.52
Expected Payoff:
1.18 USD
Average Profit:
6.73 USD
Average Loss:
-4.63 USD
Maximum consecutive losses:
3 (-31.24 USD)
Maximal consecutive loss:
-31.24 USD (3)
Monthly growth:
4.21%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
34.33 USD
Maximal:
37.56 USD (2.72%)
Relative drawdown:
By Balance:
2.89% (37.56 USD)
By Equity:
4.29% (54.27 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|BITCOIN
|16
|WTI
|8
|EURUSD
|7
|USDCAD
|6
|GBPUSD
|6
|ETHEREUM
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|BITCOIN
|70
|WTI
|-4
|EURUSD
|-3
|USDCAD
|-3
|GBPUSD
|0
|ETHEREUM
|-8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|BITCOIN
|770K
|WTI
|-448
|EURUSD
|137
|USDCAD
|-239
|GBPUSD
|-6
|ETHEREUM
|-40K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +46.67 USD
Worst trade: -23 USD
Maximum consecutive wins: 8
Maximum consecutive losses: 3
Maximal consecutive profit: +71.09 USD
Maximal consecutive loss: -31.24 USD
Торговая система ПВА (простейший волновой анализ) - это результат моего личного, более чем пятнадцатилетнего опыта торговли на рынке Forex, фьючерсов на бирже CME, крипто валютной бирже Binance. Это слитые депозиты, колоссальное количество потраченного времени и нервов. Это набор строгих формализованных правил, выведенных мною для успешной торговли.
Очень простой и понятный алгоритм торговой стратегии ПВА построен на паттернах простейшего волнового анализа, с использованием одного графического инструмента – наклонного канала и трёх базовых определений: импульс, коррекция, флэт. Три индикатора: веер скользящих средних, горизонтальный профиль рынка и вертикальная гистограмма объёма используются как дополнительные фильтры торговой системы.
