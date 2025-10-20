SignalsSections
Vladyslav Syliutyn

PVA traiding system

Vladyslav Syliutyn
0 reviews
Reliability
11 weeks
0 / 0 USD
growth since 2025 4%
FxPro-MT5 Live02
1:100
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
45
Profit Trades:
23 (51.11%)
Loss Trades:
22 (48.89%)
Best trade:
46.67 USD
Worst trade:
-23.42 USD
Gross Profit:
154.84 USD (1 224 896 pips)
Gross Loss:
-101.93 USD (494 585 pips)
Maximum consecutive wins:
8 (71.09 USD)
Maximal consecutive profit:
71.09 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading activity:
41.67%
Max deposit load:
2.78%
Latest trade:
3 days ago
Trades per week:
1
Avg holding time:
21 hours
Recovery Factor:
1.41
Long Trades:
25 (55.56%)
Short Trades:
20 (44.44%)
Profit Factor:
1.52
Expected Payoff:
1.18 USD
Average Profit:
6.73 USD
Average Loss:
-4.63 USD
Maximum consecutive losses:
3 (-31.24 USD)
Maximal consecutive loss:
-31.24 USD (3)
Monthly growth:
4.21%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
34.33 USD
Maximal:
37.56 USD (2.72%)
Relative drawdown:
By Balance:
2.89% (37.56 USD)
By Equity:
4.29% (54.27 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
BITCOIN 16
WTI 8
EURUSD 7
USDCAD 6
GBPUSD 6
ETHEREUM 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
BITCOIN 70
WTI -4
EURUSD -3
USDCAD -3
GBPUSD 0
ETHEREUM -8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
BITCOIN 770K
WTI -448
EURUSD 137
USDCAD -239
GBPUSD -6
ETHEREUM -40K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +46.67 USD
Worst trade: -23 USD
Maximum consecutive wins: 8
Maximum consecutive losses: 3
Maximal consecutive profit: +71.09 USD
Maximal consecutive loss: -31.24 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "FxPro-MT5 Live02" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

RoboForex-Pro
5.50 × 2
FxPro-MT5
5.97 × 11852
Торговая система ПВА (простейший волновой анализ) - это результат моего личного, более чем пятнадцатилетнего опыта торговли на рынке Forex, фьючерсов на бирже CME, крипто валютной бирже Binance. Это слитые депозиты, колоссальное количество потраченного времени и нервов. Это набор строгих формализованных правил, выведенных мною для успешной торговли.
Очень простой и понятный алгоритм торговой стратегии ПВА построен на паттернах простейшего волнового анализа, с использованием одного графического инструмента – наклонного канала и трёх базовых определений: импульс, коррекция, флэт. Три индикатора: веер скользящих средних, горизонтальный профиль рынка и вертикальная гистограмма объёма используются как дополнительные фильтры торговой системы.
2025.12.21 10:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.20 08:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.18 10:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.01 03:52
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.26 06:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.04% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 05:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.22 10:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.12 10:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 16:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 21:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.22 20:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.20 08:12
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.10.20 08:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.20 08:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
PVA traiding system
30 USD per month
4%
0
0
USD
1.2K
USD
11
0%
45
51%
42%
1.51
1.18
USD
4%
1:100
