- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
45
盈利交易:
23 (51.11%)
亏损交易:
22 (48.89%)
最好交易:
46.67 USD
最差交易:
-23.42 USD
毛利:
154.84 USD (1 224 896 pips)
毛利亏损:
-101.93 USD (494 585 pips)
最大连续赢利:
8 (71.09 USD)
最大连续盈利:
71.09 USD (8)
夏普比率:
0.12
交易活动:
41.67%
最大入金加载:
2.78%
最近交易:
5 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
21 小时
采收率:
1.41
长期交易:
25 (55.56%)
短期交易:
20 (44.44%)
利润因子:
1.52
预期回报:
1.18 USD
平均利润:
6.73 USD
平均损失:
-4.63 USD
最大连续失误:
3 (-31.24 USD)
最大连续亏损:
-31.24 USD (3)
每月增长:
4.21%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
34.33 USD
最大值:
37.56 USD (2.72%)
相对跌幅:
结余:
2.89% (37.56 USD)
净值:
4.29% (54.27 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BITCOIN
|16
|WTI
|8
|EURUSD
|7
|USDCAD
|6
|GBPUSD
|6
|ETHEREUM
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BITCOIN
|70
|WTI
|-4
|EURUSD
|-3
|USDCAD
|-3
|GBPUSD
|0
|ETHEREUM
|-8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BITCOIN
|770K
|WTI
|-448
|EURUSD
|137
|USDCAD
|-239
|GBPUSD
|-6
|ETHEREUM
|-40K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +46.67 USD
最差交易: -23 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +71.09 USD
最大连续亏损: -31.24 USD
Торговая система ПВА (простейший волновой анализ) - это результат моего личного, более чем пятнадцатилетнего опыта торговли на рынке Forex, фьючерсов на бирже CME, крипто валютной бирже Binance. Это слитые депозиты, колоссальное количество потраченного времени и нервов. Это набор строгих формализованных правил, выведенных мною для успешной торговли.
Очень простой и понятный алгоритм торговой стратегии ПВА построен на паттернах простейшего волнового анализа, с использованием одного графического инструмента – наклонного канала и трёх базовых определений: импульс, коррекция, флэт. Три индикатора: веер скользящих средних, горизонтальный профиль рынка и вертикальная гистограмма объёма используются как дополнительные фильтры торговой системы.
