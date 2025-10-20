SeñalesSecciones
Vladyslav Syliutyn

PVA traiding system

0 comentarios
Fiabilidad
11 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 4%
FxPro-MT5 Live02
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
45
Transacciones Rentables:
23 (51.11%)
Transacciones Irrentables:
22 (48.89%)
Mejor transacción:
46.67 USD
Peor transacción:
-23.42 USD
Beneficio Bruto:
154.84 USD (1 224 896 pips)
Pérdidas Brutas:
-101.93 USD (494 585 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (71.09 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
71.09 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.12
Actividad comercial:
38.00%
Carga máxima del depósito:
2.78%
Último trade:
19 horas
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
21 horas
Factor de Recuperación:
1.41
Transacciones Largas:
25 (55.56%)
Transacciones Cortas:
20 (44.44%)
Factor de Beneficio:
1.52
Beneficio Esperado:
1.18 USD
Beneficio medio:
6.73 USD
Pérdidas medias:
-4.63 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-31.24 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-31.24 USD (3)
Crecimiento al mes:
3.02%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
34.33 USD
Máxima:
37.56 USD (2.72%)
Reducción relativa:
De balance:
2.89% (37.56 USD)
De fondos:
4.29% (54.27 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BITCOIN 16
WTI 8
EURUSD 7
USDCAD 6
GBPUSD 6
ETHEREUM 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BITCOIN 70
WTI -4
EURUSD -3
USDCAD -3
GBPUSD 0
ETHEREUM -8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BITCOIN 770K
WTI -448
EURUSD 137
USDCAD -239
GBPUSD -6
ETHEREUM -40K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +46.67 USD
Peor transacción: -23 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +71.09 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -31.24 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FxPro-MT5 Live02" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

RoboForex-Pro
5.50 × 2
FxPro-MT5
5.96 × 12028
Торговая система ПВА (простейший волновой анализ) - это результат моего личного, более чем пятнадцатилетнего опыта торговли на рынке Forex, фьючерсов на бирже CME, крипто валютной бирже Binance. Это слитые депозиты, колоссальное количество потраченного времени и нервов. Это набор строгих формализованных правил, выведенных мною для успешной торговли.
Очень простой и понятный алгоритм торговой стратегии ПВА построен на паттернах простейшего волнового анализа, с использованием одного графического инструмента – наклонного канала и трёх базовых определений: импульс, коррекция, флэт. Три индикатора: веер скользящих средних, горизонтальный профиль рынка и вертикальная гистограмма объёма используются как дополнительные фильтры торговой системы.
No hay comentarios
2025.12.21 10:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.20 08:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.18 10:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.01 03:52
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.26 06:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.04% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 05:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.22 10:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.12 10:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 16:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 21:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.22 20:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.20 08:12
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.10.20 08:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.20 08:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
