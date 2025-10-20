СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / GozarTec MT5 VTM1
Chun Pan Hui

GozarTec MT5 VTM1

Chun Pan Hui
0 отзывов
Надежность
9 недель
0 / 0 USD
Копировать за 1000 USD в месяц
прирост с 2025 38%
VantageInternational-Live 13
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
659
Прибыльных трейдов:
373 (56.60%)
Убыточных трейдов:
286 (43.40%)
Лучший трейд:
1 990.76 USD
Худший трейд:
-1 061.73 USD
Общая прибыль:
17 510.41 USD (105 699 pips)
Общий убыток:
-9 711.33 USD (101 930 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (320.20 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 990.76 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
99.02%
Макс. загрузка депозита:
32.83%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
187
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
2.73
Длинных трейдов:
329 (49.92%)
Коротких трейдов:
330 (50.08%)
Профит фактор:
1.80
Мат. ожидание:
11.83 USD
Средняя прибыль:
46.94 USD
Средний убыток:
-33.96 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-1 423.19 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 789.78 USD (6)
Прирост в месяц:
25.72%
Алготрейдинг:
74%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.03 USD
Максимальная:
2 861.91 USD (17.41%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.74% (2 891.49 USD)
По эквити:
41.35% (8 564.14 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD+ 154
AUDCAD+ 128
EURGBP+ 113
AUDUSD+ 93
NZDCAD+ 85
AUDCHF+ 34
USDCAD+ 28
NZDUSD+ 24
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD+ 1.6K
AUDCAD+ 1.8K
EURGBP+ 2K
AUDUSD+ 953
NZDCAD+ 1.3K
AUDCHF+ 305
USDCAD+ 42
NZDUSD+ -180
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD+ 780
AUDCAD+ 405
EURGBP+ 6.1K
AUDUSD+ -5.8K
NZDCAD+ 2.4K
AUDCHF+ -1.3K
USDCAD+ 1.7K
NZDUSD+ -470
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 990.76 USD
Худший трейд: -1 062 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +320.20 USD
Макс. убыток в серии: -1 423.19 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 13" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.22 06:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 14:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 13:26
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 09:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 01:14
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 23:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 20:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 16:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 12:42
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 11:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 10:49
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 09:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 08:39
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 22:20
No swaps are charged
2025.12.03 22:20
No swaps are charged
2025.12.01 14:25
No swaps are charged on the signal account
2025.11.24 01:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 00:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 17:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 16:23
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
GozarTec MT5 VTM1
1000 USD в месяц
38%
0
0
USD
44K
USD
9
74%
659
56%
99%
1.80
11.83
USD
41%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.