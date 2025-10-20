- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
659
Прибыльных трейдов:
373 (56.60%)
Убыточных трейдов:
286 (43.40%)
Лучший трейд:
1 990.76 USD
Худший трейд:
-1 061.73 USD
Общая прибыль:
17 510.41 USD (105 699 pips)
Общий убыток:
-9 711.33 USD (101 930 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (320.20 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 990.76 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
99.02%
Макс. загрузка депозита:
32.83%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
187
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
2.73
Длинных трейдов:
329 (49.92%)
Коротких трейдов:
330 (50.08%)
Профит фактор:
1.80
Мат. ожидание:
11.83 USD
Средняя прибыль:
46.94 USD
Средний убыток:
-33.96 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-1 423.19 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 789.78 USD (6)
Прирост в месяц:
25.72%
Алготрейдинг:
74%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.03 USD
Максимальная:
2 861.91 USD (17.41%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.74% (2 891.49 USD)
По эквити:
41.35% (8 564.14 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD+
|154
|AUDCAD+
|128
|EURGBP+
|113
|AUDUSD+
|93
|NZDCAD+
|85
|AUDCHF+
|34
|USDCAD+
|28
|NZDUSD+
|24
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD+
|1.6K
|AUDCAD+
|1.8K
|EURGBP+
|2K
|AUDUSD+
|953
|NZDCAD+
|1.3K
|AUDCHF+
|305
|USDCAD+
|42
|NZDUSD+
|-180
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD+
|780
|AUDCAD+
|405
|EURGBP+
|6.1K
|AUDUSD+
|-5.8K
|NZDCAD+
|2.4K
|AUDCHF+
|-1.3K
|USDCAD+
|1.7K
|NZDUSD+
|-470
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 990.76 USD
Худший трейд: -1 062 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +320.20 USD
Макс. убыток в серии: -1 423.19 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 13" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
