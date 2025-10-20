SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / GozarTec MT5 VTM1
Chun Pan Hui

GozarTec MT5 VTM1

Chun Pan Hui
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
9 Wochen
0 / 0 USD
Für 1000 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 38%
VantageInternational-Live 13
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
659
Gewinntrades:
373 (56.60%)
Verlusttrades:
286 (43.40%)
Bester Trade:
1 990.76 USD
Schlechtester Trade:
-1 061.73 USD
Bruttoprofit:
17 510.41 USD (105 699 pips)
Bruttoverlust:
-9 711.33 USD (101 930 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
28 (320.20 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 990.76 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
99.02%
Max deposit load:
32.83%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
187
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
2.73
Long-Positionen:
329 (49.92%)
Short-Positionen:
330 (50.08%)
Profit-Faktor:
1.80
Mathematische Gewinnerwartung:
11.83 USD
Durchschnittlicher Profit:
46.94 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-33.96 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-1 423.19 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 789.78 USD (6)
Wachstum pro Monat :
25.72%
Algo-Trading:
74%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1.03 USD
Maximaler:
2 861.91 USD (17.41%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
12.74% (2 891.49 USD)
Kapital:
41.35% (8 564.14 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD+ 154
AUDCAD+ 128
EURGBP+ 113
AUDUSD+ 93
NZDCAD+ 85
AUDCHF+ 34
USDCAD+ 28
NZDUSD+ 24
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD+ 1.6K
AUDCAD+ 1.8K
EURGBP+ 2K
AUDUSD+ 953
NZDCAD+ 1.3K
AUDCHF+ 305
USDCAD+ 42
NZDUSD+ -180
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD+ 780
AUDCAD+ 405
EURGBP+ 6.1K
AUDUSD+ -5.8K
NZDCAD+ 2.4K
AUDCHF+ -1.3K
USDCAD+ 1.7K
NZDUSD+ -470
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 990.76 USD
Schlechtester Trade: -1 062 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +320.20 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 423.19 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 13" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.28 08:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.22 06:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 14:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 13:26
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 09:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 01:14
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 23:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 20:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 16:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 12:42
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 11:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 10:49
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 09:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 08:39
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 22:20
No swaps are charged
2025.12.03 22:20
No swaps are charged
2025.12.01 14:25
No swaps are charged on the signal account
2025.11.24 01:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 00:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 17:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
