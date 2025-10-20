시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / GozarTec MT5 VTM1
Chun Pan Hui

GozarTec MT5 VTM1

Chun Pan Hui
0 리뷰
안정성
9
0 / 0 USD
월별 1000 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 38%
VantageInternational-Live 13
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
659
이익 거래:
373 (56.60%)
손실 거래:
286 (43.40%)
최고의 거래:
1 990.76 USD
최악의 거래:
-1 061.73 USD
총 수익:
17 510.41 USD (105 699 pips)
총 손실:
-9 747.81 USD (101 930 pips)
연속 최대 이익:
28 (320.20 USD)
연속 최대 이익:
1 990.76 USD (1)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
79.19%
최대 입금량:
32.83%
최근 거래:
56 분 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
2.71
롱(주식매수):
329 (49.92%)
숏(주식차입매도):
330 (50.08%)
수익 요인:
1.80
기대수익:
11.78 USD
평균 이익:
46.94 USD
평균 손실:
-34.08 USD
연속 최대 손실:
12 (-1 423.19 USD)
연속 최대 손실:
-2 789.78 USD (6)
월별 성장률:
7.83%
Algo 트레이딩:
74%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1.03 USD
최대한의:
2 861.91 USD (17.41%)
상대적 삭감:
잔고별:
12.74% (2 891.49 USD)
자본금별:
41.35% (8 564.14 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD+ 154
AUDCAD+ 128
EURGBP+ 113
AUDUSD+ 93
NZDCAD+ 85
AUDCHF+ 34
USDCAD+ 28
NZDUSD+ 24
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD+ 1.6K
AUDCAD+ 1.8K
EURGBP+ 2K
AUDUSD+ 953
NZDCAD+ 1.3K
AUDCHF+ 305
USDCAD+ 42
NZDUSD+ -180
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD+ 780
AUDCAD+ 405
EURGBP+ 6.1K
AUDUSD+ -5.8K
NZDCAD+ 2.4K
AUDCHF+ -1.3K
USDCAD+ 1.7K
NZDUSD+ -470
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1 990.76 USD
최악의 거래: -1 062 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +320.20 USD
연속 최대 손실: -1 423.19 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 13"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2026.01.06 23:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 04:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.31 07:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.28 08:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.22 06:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 14:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 13:26
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 09:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 01:14
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 23:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 20:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 16:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 12:42
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 11:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 10:49
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 09:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 08:39
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 22:20
No swaps are charged
2025.12.03 22:20
No swaps are charged
2025.12.01 14:25
No swaps are charged on the signal account
