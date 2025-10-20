- 자본
- 축소
트레이드:
659
이익 거래:
373 (56.60%)
손실 거래:
286 (43.40%)
최고의 거래:
1 990.76 USD
최악의 거래:
-1 061.73 USD
총 수익:
17 510.41 USD (105 699 pips)
총 손실:
-9 747.81 USD (101 930 pips)
연속 최대 이익:
28 (320.20 USD)
연속 최대 이익:
1 990.76 USD (1)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
79.19%
최대 입금량:
32.83%
최근 거래:
56 분 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
2.71
롱(주식매수):
329 (49.92%)
숏(주식차입매도):
330 (50.08%)
수익 요인:
1.80
기대수익:
11.78 USD
평균 이익:
46.94 USD
평균 손실:
-34.08 USD
연속 최대 손실:
12 (-1 423.19 USD)
연속 최대 손실:
-2 789.78 USD (6)
월별 성장률:
7.83%
Algo 트레이딩:
74%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1.03 USD
최대한의:
2 861.91 USD (17.41%)
상대적 삭감:
잔고별:
12.74% (2 891.49 USD)
자본금별:
41.35% (8 564.14 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD+
|154
|AUDCAD+
|128
|EURGBP+
|113
|AUDUSD+
|93
|NZDCAD+
|85
|AUDCHF+
|34
|USDCAD+
|28
|NZDUSD+
|24
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD+
|1.6K
|AUDCAD+
|1.8K
|EURGBP+
|2K
|AUDUSD+
|953
|NZDCAD+
|1.3K
|AUDCHF+
|305
|USDCAD+
|42
|NZDUSD+
|-180
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD+
|780
|AUDCAD+
|405
|EURGBP+
|6.1K
|AUDUSD+
|-5.8K
|NZDCAD+
|2.4K
|AUDCHF+
|-1.3K
|USDCAD+
|1.7K
|NZDUSD+
|-470
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 990.76 USD
최악의 거래: -1 062 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +320.20 USD
연속 최대 손실: -1 423.19 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 13"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 1000 USD
38%
0
0
USD
USD
44K
USD
USD
9
74%
659
56%
79%
1.79
11.78
USD
USD
41%
1:500