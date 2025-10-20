シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / GozarTec MT5 VTM1
Chun Pan Hui

GozarTec MT5 VTM1

Chun Pan Hui
レビュー0件
信頼性
9週間
0 / 0 USD
月額  1000  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 38%
VantageInternational-Live 13
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
659
利益トレード:
373 (56.60%)
損失トレード:
286 (43.40%)
ベストトレード:
1 990.76 USD
最悪のトレード:
-1 061.73 USD
総利益:
17 510.41 USD (105 699 pips)
総損失:
-9 711.33 USD (101 930 pips)
最大連続の勝ち:
28 (320.20 USD)
最大連続利益:
1 990.76 USD (1)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
99.02%
最大入金額:
32.83%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
187
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
2.73
長いトレード:
329 (49.92%)
短いトレード:
330 (50.08%)
プロフィットファクター:
1.80
期待されたペイオフ:
11.83 USD
平均利益:
46.94 USD
平均損失:
-33.96 USD
最大連続の負け:
12 (-1 423.19 USD)
最大連続損失:
-2 789.78 USD (6)
月間成長:
25.72%
アルゴリズム取引:
74%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.03 USD
最大の:
2 861.91 USD (17.41%)
比較ドローダウン:
残高による:
12.74% (2 891.49 USD)
エクイティによる:
41.35% (8 564.14 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD+ 154
AUDCAD+ 128
EURGBP+ 113
AUDUSD+ 93
NZDCAD+ 85
AUDCHF+ 34
USDCAD+ 28
NZDUSD+ 24
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD+ 1.6K
AUDCAD+ 1.8K
EURGBP+ 2K
AUDUSD+ 953
NZDCAD+ 1.3K
AUDCHF+ 305
USDCAD+ 42
NZDUSD+ -180
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD+ 780
AUDCAD+ 405
EURGBP+ 6.1K
AUDUSD+ -5.8K
NZDCAD+ 2.4K
AUDCHF+ -1.3K
USDCAD+ 1.7K
NZDUSD+ -470
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 990.76 USD
最悪のトレード: -1 062 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +320.20 USD
最大連続損失: -1 423.19 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 13"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.28 08:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.22 06:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 14:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 13:26
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 09:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 01:14
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 23:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 20:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 16:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 12:42
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 11:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 10:49
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 09:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 08:39
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 22:20
No swaps are charged
2025.12.03 22:20
No swaps are charged
2025.12.01 14:25
No swaps are charged on the signal account
2025.11.24 01:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 00:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 17:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
