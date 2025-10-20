- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
659
利益トレード:
373 (56.60%)
損失トレード:
286 (43.40%)
ベストトレード:
1 990.76 USD
最悪のトレード:
-1 061.73 USD
総利益:
17 510.41 USD (105 699 pips)
総損失:
-9 711.33 USD (101 930 pips)
最大連続の勝ち:
28 (320.20 USD)
最大連続利益:
1 990.76 USD (1)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
99.02%
最大入金額:
32.83%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
187
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
2.73
長いトレード:
329 (49.92%)
短いトレード:
330 (50.08%)
プロフィットファクター:
1.80
期待されたペイオフ:
11.83 USD
平均利益:
46.94 USD
平均損失:
-33.96 USD
最大連続の負け:
12 (-1 423.19 USD)
最大連続損失:
-2 789.78 USD (6)
月間成長:
25.72%
アルゴリズム取引:
74%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.03 USD
最大の:
2 861.91 USD (17.41%)
比較ドローダウン:
残高による:
12.74% (2 891.49 USD)
エクイティによる:
41.35% (8 564.14 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD+
|154
|AUDCAD+
|128
|EURGBP+
|113
|AUDUSD+
|93
|NZDCAD+
|85
|AUDCHF+
|34
|USDCAD+
|28
|NZDUSD+
|24
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD+
|1.6K
|AUDCAD+
|1.8K
|EURGBP+
|2K
|AUDUSD+
|953
|NZDCAD+
|1.3K
|AUDCHF+
|305
|USDCAD+
|42
|NZDUSD+
|-180
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD+
|780
|AUDCAD+
|405
|EURGBP+
|6.1K
|AUDUSD+
|-5.8K
|NZDCAD+
|2.4K
|AUDCHF+
|-1.3K
|USDCAD+
|1.7K
|NZDUSD+
|-470
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 990.76 USD
最悪のトレード: -1 062 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +320.20 USD
最大連続損失: -1 423.19 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 13"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
