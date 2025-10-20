SegnaliSezioni
Chun Pan Hui

GozarTec MT5 VTM1

Chun Pan Hui
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 1000 USD al mese
crescita dal 2025 0%
VantageInternational-Live 13
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
8 (72.72%)
Loss Trade:
3 (27.27%)
Best Trade:
7.48 USD
Worst Trade:
-1.85 USD
Profitto lordo:
25.68 USD (1 497 pips)
Perdita lorda:
-3.90 USD (298 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (20.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
20.31 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.70
Attività di trading:
95.99%
Massimo carico di deposito:
0.20%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
11.77
Long Trade:
8 (72.73%)
Short Trade:
3 (27.27%)
Fattore di profitto:
6.58
Profitto previsto:
1.98 USD
Profitto medio:
3.21 USD
Perdita media:
-1.30 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.85 USD (1)
Crescita mensile:
0.21%
Algo trading:
36%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.03 USD
Massimale:
1.85 USD (0.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.12 USD)
Per equità:
0.25% (27.05 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCHF+ 5
AUDCAD+ 4
NZDUSD+ 1
USDCAD+ 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCHF+ 20
AUDCAD+ 3
NZDUSD+ 0
USDCAD+ 0
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCHF+ 1K
AUDCAD+ 182
NZDUSD+ -4
USDCAD+ 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.48 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +20.31 USD
Massima perdita consecutiva: -1.85 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 13" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.10.23 11:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.23 10:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.22 05:00
Share of trading days is too low
2025.10.22 05:00
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.22 03:50
Share of trading days is too low
2025.10.22 03:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.20 04:01
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 04:01
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 04:01
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.20 04:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.20 04:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
