Negociações:
659
Negociações com lucro:
373 (56.60%)
Negociações com perda:
286 (43.40%)
Melhor negociação:
1 990.76 USD
Pior negociação:
-1 061.73 USD
Lucro bruto:
17 510.41 USD (105 699 pips)
Perda bruta:
-9 711.33 USD (101 930 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
28 (320.20 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 990.76 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
99.02%
Depósito máximo carregado:
32.83%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
187
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
2.73
Negociações longas:
329 (49.92%)
Negociações curtas:
330 (50.08%)
Fator de lucro:
1.80
Valor esperado:
11.83 USD
Lucro médio:
46.94 USD
Perda média:
-33.96 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-1 423.19 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 789.78 USD (6)
Crescimento mensal:
25.72%
Algotrading:
74%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.03 USD
Máximo:
2 861.91 USD (17.41%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.74% (2 891.49 USD)
Pelo Capital Líquido:
41.35% (8 564.14 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD+
|154
|AUDCAD+
|128
|EURGBP+
|113
|AUDUSD+
|93
|NZDCAD+
|85
|AUDCHF+
|34
|USDCAD+
|28
|NZDUSD+
|24
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD+
|1.6K
|AUDCAD+
|1.8K
|EURGBP+
|2K
|AUDUSD+
|953
|NZDCAD+
|1.3K
|AUDCHF+
|305
|USDCAD+
|42
|NZDUSD+
|-180
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD+
|780
|AUDCAD+
|405
|EURGBP+
|6.1K
|AUDUSD+
|-5.8K
|NZDCAD+
|2.4K
|AUDCHF+
|-1.3K
|USDCAD+
|1.7K
|NZDUSD+
|-470
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 990.76 USD
Pior negociação: -1 062 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +320.20 USD
Máxima perda consecutiva: -1 423.19 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 13" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
1000 USD por mês
38%
0
0
USD
USD
44K
USD
USD
9
74%
659
56%
99%
1.80
11.83
USD
USD
41%
1:500