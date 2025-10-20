SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / GozarTec MT5 VTM1
Chun Pan Hui

GozarTec MT5 VTM1

Chun Pan Hui
0 comentários
Confiabilidade
9 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 1000 USD por mês
crescimento desde 2025 38%
VantageInternational-Live 13
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
659
Negociações com lucro:
373 (56.60%)
Negociações com perda:
286 (43.40%)
Melhor negociação:
1 990.76 USD
Pior negociação:
-1 061.73 USD
Lucro bruto:
17 510.41 USD (105 699 pips)
Perda bruta:
-9 711.33 USD (101 930 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
28 (320.20 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 990.76 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
99.02%
Depósito máximo carregado:
32.83%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
187
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
2.73
Negociações longas:
329 (49.92%)
Negociações curtas:
330 (50.08%)
Fator de lucro:
1.80
Valor esperado:
11.83 USD
Lucro médio:
46.94 USD
Perda média:
-33.96 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-1 423.19 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 789.78 USD (6)
Crescimento mensal:
25.72%
Algotrading:
74%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.03 USD
Máximo:
2 861.91 USD (17.41%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.74% (2 891.49 USD)
Pelo Capital Líquido:
41.35% (8 564.14 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD+ 154
AUDCAD+ 128
EURGBP+ 113
AUDUSD+ 93
NZDCAD+ 85
AUDCHF+ 34
USDCAD+ 28
NZDUSD+ 24
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD+ 1.6K
AUDCAD+ 1.8K
EURGBP+ 2K
AUDUSD+ 953
NZDCAD+ 1.3K
AUDCHF+ 305
USDCAD+ 42
NZDUSD+ -180
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD+ 780
AUDCAD+ 405
EURGBP+ 6.1K
AUDUSD+ -5.8K
NZDCAD+ 2.4K
AUDCHF+ -1.3K
USDCAD+ 1.7K
NZDUSD+ -470
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 990.76 USD
Pior negociação: -1 062 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +320.20 USD
Máxima perda consecutiva: -1 423.19 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 13" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.22 06:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 14:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 13:26
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 09:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 01:14
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 23:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 20:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 16:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 12:42
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 11:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 10:49
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 09:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 08:39
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 22:20
No swaps are charged
2025.12.03 22:20
No swaps are charged
2025.12.01 14:25
No swaps are charged on the signal account
2025.11.24 01:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 00:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 17:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 16:23
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
