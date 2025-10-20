SeñalesSecciones
Chun Pan Hui

GozarTec MT5 VTM1

Chun Pan Hui
0 comentarios
Fiabilidad
9 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 1000 USD al mes
incremento desde 2025 38%
VantageInternational-Live 13
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
659
Transacciones Rentables:
373 (56.60%)
Transacciones Irrentables:
286 (43.40%)
Mejor transacción:
1 990.76 USD
Peor transacción:
-1 061.73 USD
Beneficio Bruto:
17 510.41 USD (105 699 pips)
Pérdidas Brutas:
-9 711.33 USD (101 930 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
28 (320.20 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 990.76 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
99.02%
Carga máxima del depósito:
32.83%
Último trade:
5 días
Trades a la semana:
187
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
2.73
Transacciones Largas:
329 (49.92%)
Transacciones Cortas:
330 (50.08%)
Factor de Beneficio:
1.80
Beneficio Esperado:
11.83 USD
Beneficio medio:
46.94 USD
Pérdidas medias:
-33.96 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-1 423.19 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 789.78 USD (6)
Crecimiento al mes:
25.72%
Trading algorítmico:
74%
Reducción de balance:
Absoluto:
1.03 USD
Máxima:
2 861.91 USD (17.41%)
Reducción relativa:
De balance:
12.74% (2 891.49 USD)
De fondos:
41.35% (8 564.14 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD+ 154
AUDCAD+ 128
EURGBP+ 113
AUDUSD+ 93
NZDCAD+ 85
AUDCHF+ 34
USDCAD+ 28
NZDUSD+ 24
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD+ 1.6K
AUDCAD+ 1.8K
EURGBP+ 2K
AUDUSD+ 953
NZDCAD+ 1.3K
AUDCHF+ 305
USDCAD+ 42
NZDUSD+ -180
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD+ 780
AUDCAD+ 405
EURGBP+ 6.1K
AUDUSD+ -5.8K
NZDCAD+ 2.4K
AUDCHF+ -1.3K
USDCAD+ 1.7K
NZDUSD+ -470
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 990.76 USD
Peor transacción: -1 062 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +320.20 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 423.19 USD

