交易:
659
盈利交易:
373 (56.60%)
亏损交易:
286 (43.40%)
最好交易:
1 990.76 USD
最差交易:
-1 061.73 USD
毛利:
17 510.41 USD (105 699 pips)
毛利亏损:
-9 711.33 USD (101 930 pips)
最大连续赢利:
28 (320.20 USD)
最大连续盈利:
1 990.76 USD (1)
夏普比率:
0.08
交易活动:
99.02%
最大入金加载:
32.83%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
187
平均持有时间:
4 天
采收率:
2.73
长期交易:
329 (49.92%)
短期交易:
330 (50.08%)
利润因子:
1.80
预期回报:
11.83 USD
平均利润:
46.94 USD
平均损失:
-33.96 USD
最大连续失误:
12 (-1 423.19 USD)
最大连续亏损:
-2 789.78 USD (6)
每月增长:
25.72%
算法交易:
74%
结余跌幅:
绝对:
1.03 USD
最大值:
2 861.91 USD (17.41%)
相对跌幅:
结余:
12.74% (2 891.49 USD)
净值:
41.35% (8 564.14 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD+
|154
|AUDCAD+
|128
|EURGBP+
|113
|AUDUSD+
|93
|NZDCAD+
|85
|AUDCHF+
|34
|USDCAD+
|28
|NZDUSD+
|24
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD+
|1.6K
|AUDCAD+
|1.8K
|EURGBP+
|2K
|AUDUSD+
|953
|NZDCAD+
|1.3K
|AUDCHF+
|305
|USDCAD+
|42
|NZDUSD+
|-180
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD+
|780
|AUDCAD+
|405
|EURGBP+
|6.1K
|AUDUSD+
|-5.8K
|NZDCAD+
|2.4K
|AUDCHF+
|-1.3K
|USDCAD+
|1.7K
|NZDUSD+
|-470
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 13 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
