СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Live Account
Iputu Robby Setiawan S S T Par

Live Account

Iputu Robby Setiawan S S T Par
0 отзывов
12 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -6%
Monex-Live
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
263
Прибыльных трейдов:
114 (43.34%)
Убыточных трейдов:
149 (56.65%)
Лучший трейд:
308.64 USD
Худший трейд:
-78.66 USD
Общая прибыль:
2 756.18 USD (170 809 pips)
Общий убыток:
-2 190.05 USD (146 523 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (576.52 USD)
Макс. прибыль в серии:
576.52 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
-0.00
Торговая активность:
44.34%
Макс. загрузка депозита:
26.51%
Последний трейд:
23 минуты
Трейдов в неделю:
42
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
1.44
Длинных трейдов:
171 (65.02%)
Коротких трейдов:
92 (34.98%)
Профит фактор:
1.26
Мат. ожидание:
2.15 USD
Средняя прибыль:
24.18 USD
Средний убыток:
-14.70 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-148.68 USD)
Макс. убыток в серии:
-160.48 USD (9)
Прирост в месяц:
144.60%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
370.74 USD
Максимальная:
392.17 USD (144.48%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
82.22% (391.37 USD)
По эквити:
26.04% (26.62 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.m 241
GBPUSD.m 9
EURUSD.m 5
GBPJPY.m 3
NQ.m 2
USDJPY.m 2
XAGUSD.m 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.m 501
GBPUSD.m 8
EURUSD.m 64
GBPJPY.m 7
NQ.m -21
USDJPY.m -2
XAGUSD.m 9
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.m 31K
GBPUSD.m 974
EURUSD.m 1.7K
GBPJPY.m 404
NQ.m -10K
USDJPY.m -28
XAGUSD.m 90
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +308.64 USD
Худший трейд: -79 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +576.52 USD
Макс. убыток в серии: -148.68 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Monex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.09 17:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.09 16:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.08 16:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.30 05:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.30 04:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.29 15:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 14:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 13:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 07:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 16:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.17 15:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.12 07:40
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:500
2025.11.05 00:38
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.28 08:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 07:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.24 09:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.22 18:11
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 02:17
Share of trading days is too low
2025.10.21 02:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.17 08:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Live Account
30 USD в месяц
-6%
0
0
USD
1.1K
USD
12
0%
263
43%
44%
1.25
2.15
USD
82%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.