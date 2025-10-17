- Прирост
- Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
263
Прибыльных трейдов:
114 (43.34%)
Убыточных трейдов:
149 (56.65%)
Лучший трейд:
308.64 USD
Худший трейд:
-78.66 USD
Общая прибыль:
2 756.18 USD (170 809 pips)
Общий убыток:
-2 190.05 USD (146 523 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (576.52 USD)
Макс. прибыль в серии:
576.52 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
-0.00
Торговая активность:
44.34%
Макс. загрузка депозита:
26.51%
Последний трейд:
23 минуты
Трейдов в неделю:
42
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
1.44
Длинных трейдов:
171 (65.02%)
Коротких трейдов:
92 (34.98%)
Профит фактор:
1.26
Мат. ожидание:
2.15 USD
Средняя прибыль:
24.18 USD
Средний убыток:
-14.70 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-148.68 USD)
Макс. убыток в серии:
-160.48 USD (9)
Прирост в месяц:
144.60%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
370.74 USD
Максимальная:
392.17 USD (144.48%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
82.22% (391.37 USD)
По эквити:
26.04% (26.62 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|241
|GBPUSD.m
|9
|EURUSD.m
|5
|GBPJPY.m
|3
|NQ.m
|2
|USDJPY.m
|2
|XAGUSD.m
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.m
|501
|GBPUSD.m
|8
|EURUSD.m
|64
|GBPJPY.m
|7
|NQ.m
|-21
|USDJPY.m
|-2
|XAGUSD.m
|9
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.m
|31K
|GBPUSD.m
|974
|EURUSD.m
|1.7K
|GBPJPY.m
|404
|NQ.m
|-10K
|USDJPY.m
|-28
|XAGUSD.m
|90
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +308.64 USD
Худший трейд: -79 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +576.52 USD
Макс. убыток в серии: -148.68 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Monex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-6%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
12
0%
263
43%
44%
1.25
2.15
USD
USD
82%
1:500