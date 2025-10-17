SinaisSeções
Iputu Robby Setiawan S S T Par

Live Account

Iputu Robby Setiawan S S T Par
0 comentários
12 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -6%
Monex-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
263
Negociações com lucro:
114 (43.34%)
Negociações com perda:
149 (56.65%)
Melhor negociação:
308.64 USD
Pior negociação:
-78.66 USD
Lucro bruto:
2 756.18 USD (170 809 pips)
Perda bruta:
-2 190.05 USD (146 523 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (576.52 USD)
Máximo lucro consecutivo:
576.52 USD (9)
Índice de Sharpe:
-0.00
Atividade de negociação:
44.34%
Depósito máximo carregado:
26.51%
Último negócio:
4 minutos atrás
Negociações por semana:
42
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
1.44
Negociações longas:
171 (65.02%)
Negociações curtas:
92 (34.98%)
Fator de lucro:
1.26
Valor esperado:
2.15 USD
Lucro médio:
24.18 USD
Perda média:
-14.70 USD
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-148.68 USD)
Máxima perda consecutiva:
-160.48 USD (9)
Crescimento mensal:
144.60%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
370.74 USD
Máximo:
392.17 USD (144.48%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
82.22% (391.37 USD)
Pelo Capital Líquido:
26.04% (26.62 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.m 241
GBPUSD.m 9
EURUSD.m 5
GBPJPY.m 3
NQ.m 2
USDJPY.m 2
XAGUSD.m 1
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.m 501
GBPUSD.m 8
EURUSD.m 64
GBPJPY.m 7
NQ.m -21
USDJPY.m -2
XAGUSD.m 9
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.m 31K
GBPUSD.m 974
EURUSD.m 1.7K
GBPJPY.m 404
NQ.m -10K
USDJPY.m -28
XAGUSD.m 90
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +308.64 USD
Pior negociação: -79 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +576.52 USD
Máxima perda consecutiva: -148.68 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Monex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.09 17:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.09 16:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.08 16:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.30 05:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.30 04:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.29 15:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 14:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 13:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 07:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 16:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.17 15:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.12 07:40
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:500
2025.11.05 00:38
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.28 08:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 07:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.24 09:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.22 18:11
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 02:17
Share of trading days is too low
2025.10.21 02:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.17 08:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Live Account
30 USD por mês
-6%
0
0
USD
1.1K
USD
12
0%
263
43%
44%
1.25
2.15
USD
82%
1:500
