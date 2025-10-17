- Crescimento
Negociações:
263
Negociações com lucro:
114 (43.34%)
Negociações com perda:
149 (56.65%)
Melhor negociação:
308.64 USD
Pior negociação:
-78.66 USD
Lucro bruto:
2 756.18 USD (170 809 pips)
Perda bruta:
-2 190.05 USD (146 523 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (576.52 USD)
Máximo lucro consecutivo:
576.52 USD (9)
Índice de Sharpe:
-0.00
Atividade de negociação:
44.34%
Depósito máximo carregado:
26.51%
Último negócio:
4 minutos atrás
Negociações por semana:
42
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
1.44
Negociações longas:
171 (65.02%)
Negociações curtas:
92 (34.98%)
Fator de lucro:
1.26
Valor esperado:
2.15 USD
Lucro médio:
24.18 USD
Perda média:
-14.70 USD
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-148.68 USD)
Máxima perda consecutiva:
-160.48 USD (9)
Crescimento mensal:
144.60%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
370.74 USD
Máximo:
392.17 USD (144.48%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
82.22% (391.37 USD)
Pelo Capital Líquido:
26.04% (26.62 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|241
|GBPUSD.m
|9
|EURUSD.m
|5
|GBPJPY.m
|3
|NQ.m
|2
|USDJPY.m
|2
|XAGUSD.m
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.m
|501
|GBPUSD.m
|8
|EURUSD.m
|64
|GBPJPY.m
|7
|NQ.m
|-21
|USDJPY.m
|-2
|XAGUSD.m
|9
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.m
|31K
|GBPUSD.m
|974
|EURUSD.m
|1.7K
|GBPJPY.m
|404
|NQ.m
|-10K
|USDJPY.m
|-28
|XAGUSD.m
|90
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +308.64 USD
Pior negociação: -79 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +576.52 USD
Máxima perda consecutiva: -148.68 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Monex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
