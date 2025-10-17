- 성장
- 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
- 자본
- 축소
트레이드:
263
이익 거래:
114 (43.34%)
손실 거래:
149 (56.65%)
최고의 거래:
308.64 USD
최악의 거래:
-78.66 USD
총 수익:
2 756.18 USD (170 809 pips)
총 손실:
-2 189.95 USD (146 523 pips)
연속 최대 이익:
9 (576.52 USD)
연속 최대 이익:
576.52 USD (9)
샤프 비율:
-0.00
거래 활동:
44.34%
최대 입금량:
26.51%
최근 거래:
8 분 전
주별 거래 수:
41
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
1.44
롱(주식매수):
171 (65.02%)
숏(주식차입매도):
92 (34.98%)
수익 요인:
1.26
기대수익:
2.15 USD
평균 이익:
24.18 USD
평균 손실:
-14.70 USD
연속 최대 손실:
15 (-148.68 USD)
연속 최대 손실:
-160.48 USD (9)
월별 성장률:
144.60%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
370.74 USD
최대한의:
392.17 USD (144.48%)
상대적 삭감:
잔고별:
82.22% (391.37 USD)
자본금별:
26.04% (26.62 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|241
|GBPUSD.m
|9
|EURUSD.m
|5
|GBPJPY.m
|3
|NQ.m
|2
|USDJPY.m
|2
|XAGUSD.m
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.m
|501
|GBPUSD.m
|8
|EURUSD.m
|64
|GBPJPY.m
|7
|NQ.m
|-21
|USDJPY.m
|-2
|XAGUSD.m
|9
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.m
|31K
|GBPUSD.m
|974
|EURUSD.m
|1.7K
|GBPJPY.m
|404
|NQ.m
|-10K
|USDJPY.m
|-28
|XAGUSD.m
|90
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +308.64 USD
최악의 거래: -79 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +576.52 USD
연속 최대 손실: -148.68 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Monex-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-6%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
12
0%
263
43%
44%
1.25
2.15
USD
USD
82%
1:500