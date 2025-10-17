시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Live Account
Iputu Robby Setiawan S S T Par

Live Account

Iputu Robby Setiawan S S T Par
0 리뷰
12
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -6%
Monex-Live
1:500
  • 성장
  • 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
  • 자본
  • 축소
트레이드:
263
이익 거래:
114 (43.34%)
손실 거래:
149 (56.65%)
최고의 거래:
308.64 USD
최악의 거래:
-78.66 USD
총 수익:
2 756.18 USD (170 809 pips)
총 손실:
-2 189.95 USD (146 523 pips)
연속 최대 이익:
9 (576.52 USD)
연속 최대 이익:
576.52 USD (9)
샤프 비율:
-0.00
거래 활동:
44.34%
최대 입금량:
26.51%
최근 거래:
8 분 전
주별 거래 수:
41
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
1.44
롱(주식매수):
171 (65.02%)
숏(주식차입매도):
92 (34.98%)
수익 요인:
1.26
기대수익:
2.15 USD
평균 이익:
24.18 USD
평균 손실:
-14.70 USD
연속 최대 손실:
15 (-148.68 USD)
연속 최대 손실:
-160.48 USD (9)
월별 성장률:
144.60%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
370.74 USD
최대한의:
392.17 USD (144.48%)
상대적 삭감:
잔고별:
82.22% (391.37 USD)
자본금별:
26.04% (26.62 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD.m 241
GBPUSD.m 9
EURUSD.m 5
GBPJPY.m 3
NQ.m 2
USDJPY.m 2
XAGUSD.m 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD.m 501
GBPUSD.m 8
EURUSD.m 64
GBPJPY.m 7
NQ.m -21
USDJPY.m -2
XAGUSD.m 9
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD.m 31K
GBPUSD.m 974
EURUSD.m 1.7K
GBPJPY.m 404
NQ.m -10K
USDJPY.m -28
XAGUSD.m 90
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +308.64 USD
최악의 거래: -79 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +576.52 USD
연속 최대 손실: -148.68 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Monex-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2026.01.09 17:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.09 16:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.08 16:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.30 05:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.30 04:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.29 15:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 14:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 13:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 07:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 16:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.17 15:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.12 07:40
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:500
2025.11.05 00:38
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.28 08:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 07:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.24 09:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.22 18:11
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 02:17
Share of trading days is too low
2025.10.21 02:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.17 08:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
