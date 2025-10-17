信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Live Account
Iputu Robby Setiawan S S T Par

Live Account

Iputu Robby Setiawan S S T Par
0条评论
12
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -6%
Monex-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
  • 净值
  • 提取
交易:
263
盈利交易:
114 (43.34%)
亏损交易:
149 (56.65%)
最好交易:
308.64 USD
最差交易:
-78.66 USD
毛利:
2 756.18 USD (170 809 pips)
毛利亏损:
-2 190.05 USD (146 523 pips)
最大连续赢利:
9 (576.52 USD)
最大连续盈利:
576.52 USD (9)
夏普比率:
-0.00
交易活动:
44.34%
最大入金加载:
26.51%
最近交易:
5 几分钟前
每周交易:
42
平均持有时间:
5 小时
采收率:
1.44
长期交易:
171 (65.02%)
短期交易:
92 (34.98%)
利润因子:
1.26
预期回报:
2.15 USD
平均利润:
24.18 USD
平均损失:
-14.70 USD
最大连续失误:
15 (-148.68 USD)
最大连续亏损:
-160.48 USD (9)
每月增长:
144.60%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
370.74 USD
最大值:
392.17 USD (144.48%)
相对跌幅:
结余:
82.22% (391.37 USD)
净值:
26.04% (26.62 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD.m 241
GBPUSD.m 9
EURUSD.m 5
GBPJPY.m 3
NQ.m 2
USDJPY.m 2
XAGUSD.m 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD.m 501
GBPUSD.m 8
EURUSD.m 64
GBPJPY.m 7
NQ.m -21
USDJPY.m -2
XAGUSD.m 9
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD.m 31K
GBPUSD.m 974
EURUSD.m 1.7K
GBPJPY.m 404
NQ.m -10K
USDJPY.m -28
XAGUSD.m 90
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +308.64 USD
最差交易: -79 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +576.52 USD
最大连续亏损: -148.68 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Monex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2026.01.09 17:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.09 16:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.08 16:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.30 05:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.30 04:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.29 15:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 14:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 13:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 07:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 16:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.17 15:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.12 07:40
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:500
2025.11.05 00:38
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.28 08:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 07:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.24 09:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.22 18:11
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 02:17
Share of trading days is too low
2025.10.21 02:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.17 08:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
