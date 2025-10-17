- 成长
- 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
- 净值
- 提取
交易:
263
盈利交易:
114 (43.34%)
亏损交易:
149 (56.65%)
最好交易:
308.64 USD
最差交易:
-78.66 USD
毛利:
2 756.18 USD (170 809 pips)
毛利亏损:
-2 190.05 USD (146 523 pips)
最大连续赢利:
9 (576.52 USD)
最大连续盈利:
576.52 USD (9)
夏普比率:
-0.00
交易活动:
44.34%
最大入金加载:
26.51%
最近交易:
5 几分钟前
每周交易:
42
平均持有时间:
5 小时
采收率:
1.44
长期交易:
171 (65.02%)
短期交易:
92 (34.98%)
利润因子:
1.26
预期回报:
2.15 USD
平均利润:
24.18 USD
平均损失:
-14.70 USD
最大连续失误:
15 (-148.68 USD)
最大连续亏损:
-160.48 USD (9)
每月增长:
144.60%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
370.74 USD
最大值:
392.17 USD (144.48%)
相对跌幅:
结余:
82.22% (391.37 USD)
净值:
26.04% (26.62 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|241
|GBPUSD.m
|9
|EURUSD.m
|5
|GBPJPY.m
|3
|NQ.m
|2
|USDJPY.m
|2
|XAGUSD.m
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.m
|501
|GBPUSD.m
|8
|EURUSD.m
|64
|GBPJPY.m
|7
|NQ.m
|-21
|USDJPY.m
|-2
|XAGUSD.m
|9
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.m
|31K
|GBPUSD.m
|974
|EURUSD.m
|1.7K
|GBPJPY.m
|404
|NQ.m
|-10K
|USDJPY.m
|-28
|XAGUSD.m
|90
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +308.64 USD
最差交易: -79 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +576.52 USD
最大连续亏损: -148.68 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Monex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-6%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
12
0%
263
43%
44%
1.25
2.15
USD
USD
82%
1:500