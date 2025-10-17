SignaleKategorien
Iputu Robby Setiawan S S T Par

Live Account

Iputu Robby Setiawan S S T Par
0 Bewertungen
12 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -6%
Monex-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
263
Gewinntrades:
114 (43.34%)
Verlusttrades:
149 (56.65%)
Bester Trade:
308.64 USD
Schlechtester Trade:
-78.66 USD
Bruttoprofit:
2 756.18 USD (170 809 pips)
Bruttoverlust:
-2 190.05 USD (146 523 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (576.52 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
576.52 USD (9)
Sharpe Ratio:
-0.00
Trading-Aktivität:
44.34%
Max deposit load:
26.51%
Letzter Trade:
21 Minuten
Trades pro Woche:
42
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
1.44
Long-Positionen:
171 (65.02%)
Short-Positionen:
92 (34.98%)
Profit-Faktor:
1.26
Mathematische Gewinnerwartung:
2.15 USD
Durchschnittlicher Profit:
24.18 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-14.70 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
15 (-148.68 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-160.48 USD (9)
Wachstum pro Monat :
144.60%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
370.74 USD
Maximaler:
392.17 USD (144.48%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
82.22% (391.37 USD)
Kapital:
26.04% (26.62 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.m 241
GBPUSD.m 9
EURUSD.m 5
GBPJPY.m 3
NQ.m 2
USDJPY.m 2
XAGUSD.m 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.m 501
GBPUSD.m 8
EURUSD.m 64
GBPJPY.m 7
NQ.m -21
USDJPY.m -2
XAGUSD.m 9
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.m 31K
GBPUSD.m 974
EURUSD.m 1.7K
GBPJPY.m 404
NQ.m -10K
USDJPY.m -28
XAGUSD.m 90
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +308.64 USD
Schlechtester Trade: -79 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +576.52 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -148.68 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Monex-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.09 17:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.09 16:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.08 16:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.30 05:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.30 04:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.29 15:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 14:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 13:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 07:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 16:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.17 15:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.12 07:40
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:500
2025.11.05 00:38
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.28 08:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 07:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.24 09:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.22 18:11
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 02:17
Share of trading days is too low
2025.10.21 02:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.17 08:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
