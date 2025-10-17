SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Live Account
Iputu Robby Setiawan S S T Par

Live Account

Iputu Robby Setiawan S S T Par
0 comentarios
12 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -6%
Monex-Live
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
263
Transacciones Rentables:
114 (43.34%)
Transacciones Irrentables:
149 (56.65%)
Mejor transacción:
308.64 USD
Peor transacción:
-78.66 USD
Beneficio Bruto:
2 756.18 USD (170 809 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 189.95 USD (146 523 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (576.52 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
576.52 USD (9)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Actividad comercial:
44.34%
Carga máxima del depósito:
26.51%
Último trade:
47 minutos
Trades a la semana:
41
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
1.44
Transacciones Largas:
171 (65.02%)
Transacciones Cortas:
92 (34.98%)
Factor de Beneficio:
1.26
Beneficio Esperado:
2.15 USD
Beneficio medio:
24.18 USD
Pérdidas medias:
-14.70 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
15 (-148.68 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-160.48 USD (9)
Crecimiento al mes:
144.60%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
370.74 USD
Máxima:
392.17 USD (144.48%)
Reducción relativa:
De balance:
82.22% (391.37 USD)
De fondos:
26.04% (26.62 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.m 241
GBPUSD.m 9
EURUSD.m 5
GBPJPY.m 3
NQ.m 2
USDJPY.m 2
XAGUSD.m 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.m 501
GBPUSD.m 8
EURUSD.m 64
GBPJPY.m 7
NQ.m -21
USDJPY.m -2
XAGUSD.m 9
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.m 31K
GBPUSD.m 974
EURUSD.m 1.7K
GBPJPY.m 404
NQ.m -10K
USDJPY.m -28
XAGUSD.m 90
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +308.64 USD
Peor transacción: -79 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +576.52 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -148.68 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Monex-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2026.01.09 17:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.09 16:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.08 16:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.30 05:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.30 04:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.29 15:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 14:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 13:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 07:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 16:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.17 15:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.12 07:40
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:500
2025.11.05 00:38
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.28 08:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 07:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.24 09:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.22 18:11
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 02:17
Share of trading days is too low
2025.10.21 02:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.17 08:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Live Account
30 USD al mes
-6%
0
0
USD
1.1K
USD
12
0%
263
43%
44%
1.25
2.15
USD
82%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.