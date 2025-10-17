- 成長
トレード:
263
利益トレード:
114 (43.34%)
損失トレード:
149 (56.65%)
ベストトレード:
308.64 USD
最悪のトレード:
-78.66 USD
総利益:
2 756.18 USD (170 809 pips)
総損失:
-2 190.05 USD (146 523 pips)
最大連続の勝ち:
9 (576.52 USD)
最大連続利益:
576.52 USD (9)
シャープレシオ:
-0.00
取引アクティビティ:
44.34%
最大入金額:
26.51%
最近のトレード:
22 分前
1週間当たりの取引:
42
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
1.44
長いトレード:
171 (65.02%)
短いトレード:
92 (34.98%)
プロフィットファクター:
1.26
期待されたペイオフ:
2.15 USD
平均利益:
24.18 USD
平均損失:
-14.70 USD
最大連続の負け:
15 (-148.68 USD)
最大連続損失:
-160.48 USD (9)
月間成長:
144.60%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
370.74 USD
最大の:
392.17 USD (144.48%)
比較ドローダウン:
残高による:
82.22% (391.37 USD)
エクイティによる:
26.04% (26.62 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|241
|GBPUSD.m
|9
|EURUSD.m
|5
|GBPJPY.m
|3
|NQ.m
|2
|USDJPY.m
|2
|XAGUSD.m
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.m
|501
|GBPUSD.m
|8
|EURUSD.m
|64
|GBPJPY.m
|7
|NQ.m
|-21
|USDJPY.m
|-2
|XAGUSD.m
|9
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.m
|31K
|GBPUSD.m
|974
|EURUSD.m
|1.7K
|GBPJPY.m
|404
|NQ.m
|-10K
|USDJPY.m
|-28
|XAGUSD.m
|90
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- ドローダウン
ベストトレード: +308.64 USD
最悪のトレード: -79 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +576.52 USD
最大連続損失: -148.68 USD
