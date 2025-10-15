СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / DGO CAPITAL 1
Diego Ivan Cordoba Zambrano

DGO CAPITAL 1

Diego Ivan Cordoba Zambrano
0 отзывов
10 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -1%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
94
Прибыльных трейдов:
46 (48.93%)
Убыточных трейдов:
48 (51.06%)
Лучший трейд:
23.79 USD
Худший трейд:
-18.88 USD
Общая прибыль:
538.00 USD (40 078 pips)
Общий убыток:
-542.87 USD (39 638 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (67.22 USD)
Макс. прибыль в серии:
67.22 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
57.68%
Макс. загрузка депозита:
9.69%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
-0.03
Длинных трейдов:
54 (57.45%)
Коротких трейдов:
40 (42.55%)
Профит фактор:
0.99
Мат. ожидание:
-0.05 USD
Средняя прибыль:
11.70 USD
Средний убыток:
-11.31 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-66.85 USD)
Макс. убыток в серии:
-66.85 USD (6)
Прирост в месяц:
-8.96%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
21.13 USD
Максимальная:
144.10 USD (13.23%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.22% (144.10 USD)
По эквити:
2.03% (20.47 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
US500 38
US30 28
NAS100 22
XAUUSD 6
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
US500 4
US30 64
NAS100 -60
XAUUSD -12
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
US500 346
US30 6.4K
NAS100 -6K
XAUUSD -340
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +23.79 USD
Худший трейд: -19 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +67.22 USD
Макс. убыток в серии: -66.85 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real3
0.00 × 60
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 8
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ICMarketsSC-MT5
1.06 × 530
Tickmill-Live
1.25 × 8
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
ICMarketsSC-MT5-2
1.45 × 27561
Pepperstone-MT5-Live01
1.92 × 9304
Exness-MT5Real5
3.48 × 3437
ICMarkets-MT5-2
3.73 × 1919
ForexTimeFXTM-Live01
4.00 × 1
FusionMarkets-Live
4.15 × 3550
VantageInternational-Live
4.73 × 60
Ava-Real 1-MT5
4.80 × 5
FPMarkets-Live
6.04 × 3298
Exness-MT5Real
6.12 × 748
FxPro-MT5
6.38 × 84
Exness-MT5Real18
7.06 × 51
RoboForex-MetaTrader 5
7.80 × 5
AKFXFinancial-MT5Live-2
8.00 × 1
Exness-MT5Real4
8.12 × 17
FOREX.comGlobalCN-Live 534
8.29 × 7
еще 12...
Нет отзывов
2025.12.22 15:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 15:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.54% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 02:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 14:43
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 18:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 16:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 01:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.11 15:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 16:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.09 23:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 19:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.07 12:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 02:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 15:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 18:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 07:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.20 06:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 16:31
Share of trading days is too low
2025.10.16 16:31
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.16 15:21
Share of trading days is too low
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
DGO CAPITAL 1
30 USD в месяц
-1%
0
0
USD
962
USD
10
100%
94
48%
58%
0.99
-0.05
USD
13%
1:200
Копировать

