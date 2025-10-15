- Прирост
Всего трейдов:
94
Прибыльных трейдов:
46 (48.93%)
Убыточных трейдов:
48 (51.06%)
Лучший трейд:
23.79 USD
Худший трейд:
-18.88 USD
Общая прибыль:
538.00 USD (40 078 pips)
Общий убыток:
-542.87 USD (39 638 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (67.22 USD)
Макс. прибыль в серии:
67.22 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
57.68%
Макс. загрузка депозита:
9.69%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
-0.03
Длинных трейдов:
54 (57.45%)
Коротких трейдов:
40 (42.55%)
Профит фактор:
0.99
Мат. ожидание:
-0.05 USD
Средняя прибыль:
11.70 USD
Средний убыток:
-11.31 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-66.85 USD)
Макс. убыток в серии:
-66.85 USD (6)
Прирост в месяц:
-8.96%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
21.13 USD
Максимальная:
144.10 USD (13.23%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.22% (144.10 USD)
По эквити:
2.03% (20.47 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|US500
|38
|US30
|28
|NAS100
|22
|XAUUSD
|6
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|US500
|4
|US30
|64
|NAS100
|-60
|XAUUSD
|-12
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|US500
|346
|US30
|6.4K
|NAS100
|-6K
|XAUUSD
|-340
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +23.79 USD
Худший трейд: -19 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +67.22 USD
Макс. убыток в серии: -66.85 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 60
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 8
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ICMarketsSC-MT5
|1.06 × 530
|
Tickmill-Live
|1.25 × 8
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.45 × 27561
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.92 × 9304
|
Exness-MT5Real5
|3.48 × 3437
|
ICMarkets-MT5-2
|3.73 × 1919
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|4.15 × 3550
|
VantageInternational-Live
|4.73 × 60
|
Ava-Real 1-MT5
|4.80 × 5
|
FPMarkets-Live
|6.04 × 3298
|
Exness-MT5Real
|6.12 × 748
|
FxPro-MT5
|6.38 × 84
|
Exness-MT5Real18
|7.06 × 51
|
RoboForex-MetaTrader 5
|7.80 × 5
|
AKFXFinancial-MT5Live-2
|8.00 × 1
|
Exness-MT5Real4
|8.12 × 17
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|8.29 × 7
Нет отзывов
