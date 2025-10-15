シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / DGO CAPITAL 1
Diego Ivan Cordoba Zambrano

DGO CAPITAL 1

Diego Ivan Cordoba Zambrano
レビュー0件
10週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -1%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
94
利益トレード:
46 (48.93%)
損失トレード:
48 (51.06%)
ベストトレード:
23.79 USD
最悪のトレード:
-18.88 USD
総利益:
538.00 USD (40 078 pips)
総損失:
-542.87 USD (39 638 pips)
最大連続の勝ち:
5 (67.22 USD)
最大連続利益:
67.22 USD (5)
シャープレシオ:
0.00
取引アクティビティ:
55.34%
最大入金額:
9.69%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
-0.03
長いトレード:
54 (57.45%)
短いトレード:
40 (42.55%)
プロフィットファクター:
0.99
期待されたペイオフ:
-0.05 USD
平均利益:
11.70 USD
平均損失:
-11.31 USD
最大連続の負け:
6 (-66.85 USD)
最大連続損失:
-66.85 USD (6)
月間成長:
-6.15%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
21.13 USD
最大の:
144.10 USD (13.23%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.22% (144.10 USD)
エクイティによる:
2.03% (20.47 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
US500 38
US30 28
NAS100 22
XAUUSD 6
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
US500 4
US30 64
NAS100 -60
XAUUSD -12
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
US500 346
US30 6.4K
NAS100 -6K
XAUUSD -340
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +23.79 USD
最悪のトレード: -19 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +67.22 USD
最大連続損失: -66.85 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-MT5-Live01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real3
0.00 × 60
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 8
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ICMarketsSC-MT5
1.06 × 530
Tickmill-Live
1.25 × 8
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
ICMarketsSC-MT5-2
1.45 × 27561
Pepperstone-MT5-Live01
1.92 × 9304
Exness-MT5Real5
3.48 × 3437
ICMarkets-MT5-2
3.73 × 1919
ForexTimeFXTM-Live01
4.00 × 1
FusionMarkets-Live
4.15 × 3550
VantageInternational-Live
4.73 × 60
Ava-Real 1-MT5
4.80 × 5
FPMarkets-Live
6.04 × 3298
Exness-MT5Real
6.12 × 748
FxPro-MT5
6.38 × 84
Exness-MT5Real18
7.06 × 51
RoboForex-MetaTrader 5
7.80 × 5
AKFXFinancial-MT5Live-2
8.00 × 1
Exness-MT5Real4
8.12 × 17
FOREX.comGlobalCN-Live 534
8.29 × 7
12 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2025.12.25 17:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.22 15:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 15:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.54% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 02:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 14:43
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 18:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 16:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 01:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.11 15:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 16:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.09 23:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 19:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.07 12:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 02:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 15:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 18:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 07:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.20 06:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 16:31
Share of trading days is too low
2025.10.16 16:31
Share of days for 80% of trades is too low
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
DGO CAPITAL 1
30 USD/月
-1%
0
0
USD
962
USD
10
100%
94
48%
55%
0.99
-0.05
USD
13%
1:200
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください