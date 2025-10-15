- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
5 (62.50%)
Loss Trade:
3 (37.50%)
Best Trade:
16.08 USD
Worst Trade:
-8.70 USD
Profitto lordo:
40.91 USD (3 307 pips)
Perdita lorda:
-24.21 USD (1 072 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (35.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
35.14 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
33.77%
Massimo carico di deposito:
2.38%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
0.91
Long Trade:
3 (37.50%)
Short Trade:
5 (62.50%)
Fattore di profitto:
1.69
Profitto previsto:
2.09 USD
Profitto medio:
8.18 USD
Perdita media:
-8.07 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-17.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-17.17 USD (2)
Crescita mensile:
1.73%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
18.44 USD (1.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.84% (18.44 USD)
Per equità:
1.24% (12.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US500
|5
|NAS100
|2
|US30
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US500
|-11
|NAS100
|11
|US30
|16
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US500
|-521
|NAS100
|1.1K
|US30
|1.6K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +16.08 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +35.14 USD
Massima perdita consecutiva: -17.17 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.15 × 24120
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.29 × 700
|
FPMarkets-Live
|6.04 × 3298
|
FusionMarkets-Live
|7.19 × 1339
|
VantageFX-Live
|21.50 × 2
|
OctaFX-Real
|22.00 × 1
