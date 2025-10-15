SegnaliSezioni
Diego Ivan Cordoba Zambrano

DGO CAPITAL

Diego Ivan Cordoba Zambrano
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 2%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
5 (62.50%)
Loss Trade:
3 (37.50%)
Best Trade:
16.08 USD
Worst Trade:
-8.70 USD
Profitto lordo:
40.91 USD (3 307 pips)
Perdita lorda:
-24.21 USD (1 072 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (35.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
35.14 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
33.77%
Massimo carico di deposito:
2.38%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
0.91
Long Trade:
3 (37.50%)
Short Trade:
5 (62.50%)
Fattore di profitto:
1.69
Profitto previsto:
2.09 USD
Profitto medio:
8.18 USD
Perdita media:
-8.07 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-17.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-17.17 USD (2)
Crescita mensile:
1.73%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
18.44 USD (1.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.84% (18.44 USD)
Per equità:
1.24% (12.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US500 5
NAS100 2
US30 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US500 -11
NAS100 11
US30 16
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US500 -521
NAS100 1.1K
US30 1.6K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +16.08 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +35.14 USD
Massima perdita consecutiva: -17.17 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-2
1.15 × 24120
Pepperstone-MT5-Live01
2.29 × 700
FPMarkets-Live
6.04 × 3298
FusionMarkets-Live
7.19 × 1339
VantageFX-Live
21.50 × 2
OctaFX-Real
22.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.10.20 07:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.20 06:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 16:31
Share of trading days is too low
2025.10.16 16:31
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.16 15:21
Share of trading days is too low
2025.10.16 15:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.15 20:27
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 20:27
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 20:27
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.15 20:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.15 20:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
DGO CAPITAL
30USD al mese
2%
0
0
USD
983
USD
1
100%
8
62%
34%
1.68
2.09
USD
2%
1:200
