시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / DGO CAPITAL 1
Diego Ivan Cordoba Zambrano

DGO CAPITAL 1

Diego Ivan Cordoba Zambrano
0 리뷰
안정성
12
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 0%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
102
이익 거래:
50 (49.01%)
손실 거래:
52 (50.98%)
최고의 거래:
23.79 USD
최악의 거래:
-18.88 USD
총 수익:
588.75 USD (44 072 pips)
총 손실:
-586.64 USD (41 917 pips)
연속 최대 이익:
5 (67.22 USD)
연속 최대 이익:
67.22 USD (5)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
59.94%
최대 입금량:
9.69%
최근 거래:
17 시간 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
13 시간
회복 요인:
0.01
롱(주식매수):
58 (56.86%)
숏(주식차입매도):
44 (43.14%)
수익 요인:
1.00
기대수익:
0.02 USD
평균 이익:
11.78 USD
평균 손실:
-11.28 USD
연속 최대 손실:
6 (-66.85 USD)
연속 최대 손실:
-66.85 USD (6)
월별 성장률:
-6.12%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
31.40 USD
최대한의:
154.37 USD (14.17%)
상대적 삭감:
잔고별:
14.16% (154.37 USD)
자본금별:
2.29% (22.05 USD)

배포

심볼 Sell Buy
US500 43
US30 31
NAS100 22
XAUUSD 6
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
US500 -4
US30 79
NAS100 -60
XAUUSD -12
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
US500 353
US30 8.1K
NAS100 -6K
XAUUSD -340
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +23.79 USD
최악의 거래: -19 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +67.22 USD
연속 최대 손실: -66.85 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Pepperstone-MT5-Live01"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-MT5Real3
0.00 × 60
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 8
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ICMarketsSC-MT5
1.06 × 530
Tickmill-Live
1.25 × 8
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
ICMarketsSC-MT5-2
1.45 × 27569
Pepperstone-MT5-Live01
1.92 × 9480
Exness-MT5Real5
3.48 × 3437
ICMarkets-MT5-2
3.73 × 1919
ForexTimeFXTM-Live01
4.00 × 1
FusionMarkets-Live
4.15 × 3550
VantageInternational-Live
4.73 × 60
Ava-Real 1-MT5
4.80 × 5
FPMarkets-Live
6.04 × 3298
Exness-MT5Real
6.12 × 748
FxPro-MT5
6.38 × 84
Exness-MT5Real18
7.06 × 51
RoboForex-MetaTrader 5
7.80 × 5
AKFXFinancial-MT5Live-2
8.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
8.29 × 7
XMGlobal-MT5
9.00 × 4
13 더...
리뷰 없음
2026.01.05 15:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.22% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 17:02
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.02 15:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.27% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.25 17:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.22 15:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 15:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.54% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 02:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 14:43
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 18:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 16:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 01:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.11 15:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 16:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.09 23:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 19:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.07 12:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 02:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 15:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 18:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 07:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
DGO CAPITAL 1
월별 30 USD
0%
0
0
USD
969
USD
12
99%
102
49%
60%
1.00
0.02
USD
14%
1:200
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.