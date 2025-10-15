- 자본
- 축소
트레이드:
102
이익 거래:
50 (49.01%)
손실 거래:
52 (50.98%)
최고의 거래:
23.79 USD
최악의 거래:
-18.88 USD
총 수익:
588.75 USD (44 072 pips)
총 손실:
-586.64 USD (41 917 pips)
연속 최대 이익:
5 (67.22 USD)
연속 최대 이익:
67.22 USD (5)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
59.94%
최대 입금량:
9.69%
최근 거래:
17 시간 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
13 시간
회복 요인:
0.01
롱(주식매수):
58 (56.86%)
숏(주식차입매도):
44 (43.14%)
수익 요인:
1.00
기대수익:
0.02 USD
평균 이익:
11.78 USD
평균 손실:
-11.28 USD
연속 최대 손실:
6 (-66.85 USD)
연속 최대 손실:
-66.85 USD (6)
월별 성장률:
-6.12%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
31.40 USD
최대한의:
154.37 USD (14.17%)
상대적 삭감:
잔고별:
14.16% (154.37 USD)
자본금별:
2.29% (22.05 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|US500
|43
|US30
|31
|NAS100
|22
|XAUUSD
|6
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|US500
|-4
|US30
|79
|NAS100
|-60
|XAUUSD
|-12
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|US500
|353
|US30
|8.1K
|NAS100
|-6K
|XAUUSD
|-340
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +23.79 USD
최악의 거래: -19 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +67.22 USD
연속 최대 손실: -66.85 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Pepperstone-MT5-Live01"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 60
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 8
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ICMarketsSC-MT5
|1.06 × 530
|
Tickmill-Live
|1.25 × 8
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.45 × 27569
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.92 × 9480
|
Exness-MT5Real5
|3.48 × 3437
|
ICMarkets-MT5-2
|3.73 × 1919
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|4.15 × 3550
|
VantageInternational-Live
|4.73 × 60
|
Ava-Real 1-MT5
|4.80 × 5
|
FPMarkets-Live
|6.04 × 3298
|
Exness-MT5Real
|6.12 × 748
|
FxPro-MT5
|6.38 × 84
|
Exness-MT5Real18
|7.06 × 51
|
RoboForex-MetaTrader 5
|7.80 × 5
|
AKFXFinancial-MT5Live-2
|8.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|8.29 × 7
|
XMGlobal-MT5
|9.00 × 4
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
0%
0
0
USD
USD
969
USD
USD
12
99%
102
49%
60%
1.00
0.02
USD
USD
14%
1:200