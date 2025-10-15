- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
94
Transacciones Rentables:
46 (48.93%)
Transacciones Irrentables:
48 (51.06%)
Mejor transacción:
23.79 USD
Peor transacción:
-18.88 USD
Beneficio Bruto:
538.00 USD (40 078 pips)
Pérdidas Brutas:
-542.87 USD (39 638 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (67.22 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
67.22 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.00
Actividad comercial:
55.34%
Carga máxima del depósito:
9.69%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
10 horas
Factor de Recuperación:
-0.03
Transacciones Largas:
54 (57.45%)
Transacciones Cortas:
40 (42.55%)
Factor de Beneficio:
0.99
Beneficio Esperado:
-0.05 USD
Beneficio medio:
11.70 USD
Pérdidas medias:
-11.31 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-66.85 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-66.85 USD (6)
Crecimiento al mes:
-6.15%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
21.13 USD
Máxima:
144.10 USD (13.23%)
Reducción relativa:
De balance:
13.22% (144.10 USD)
De fondos:
2.03% (20.47 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|US500
|38
|US30
|28
|NAS100
|22
|XAUUSD
|6
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|US500
|4
|US30
|64
|NAS100
|-60
|XAUUSD
|-12
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|US500
|346
|US30
|6.4K
|NAS100
|-6K
|XAUUSD
|-340
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +23.79 USD
Peor transacción: -19 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +67.22 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -66.85 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Pepperstone-MT5-Live01" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 60
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 8
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ICMarketsSC-MT5
|1.06 × 530
|
Tickmill-Live
|1.25 × 8
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.45 × 27561
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.92 × 9304
|
Exness-MT5Real5
|3.48 × 3437
|
ICMarkets-MT5-2
|3.73 × 1919
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|4.15 × 3550
|
VantageInternational-Live
|4.73 × 60
|
Ava-Real 1-MT5
|4.80 × 5
|
FPMarkets-Live
|6.04 × 3298
|
Exness-MT5Real
|6.12 × 748
|
FxPro-MT5
|6.38 × 84
|
Exness-MT5Real18
|7.06 × 51
|
RoboForex-MetaTrader 5
|7.80 × 5
|
AKFXFinancial-MT5Live-2
|8.00 × 1
|
Exness-MT5Real4
|8.12 × 17
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|8.29 × 7
otros 12...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-1%
0
0
USD
USD
962
USD
USD
10
100%
94
48%
55%
0.99
-0.05
USD
USD
13%
1:200