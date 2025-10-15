- 成长
交易:
94
盈利交易:
46 (48.93%)
亏损交易:
48 (51.06%)
最好交易:
23.79 USD
最差交易:
-18.88 USD
毛利:
538.00 USD (40 078 pips)
毛利亏损:
-542.87 USD (39 638 pips)
最大连续赢利:
5 (67.22 USD)
最大连续盈利:
67.22 USD (5)
夏普比率:
0.00
交易活动:
57.68%
最大入金加载:
9.69%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
10 小时
采收率:
-0.03
长期交易:
54 (57.45%)
短期交易:
40 (42.55%)
利润因子:
0.99
预期回报:
-0.05 USD
平均利润:
11.70 USD
平均损失:
-11.31 USD
最大连续失误:
6 (-66.85 USD)
最大连续亏损:
-66.85 USD (6)
每月增长:
-8.96%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
21.13 USD
最大值:
144.10 USD (13.23%)
相对跌幅:
结余:
13.22% (144.10 USD)
净值:
2.03% (20.47 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|US500
|38
|US30
|28
|NAS100
|22
|XAUUSD
|6
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|US500
|4
|US30
|64
|NAS100
|-60
|XAUUSD
|-12
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|US500
|346
|US30
|6.4K
|NAS100
|-6K
|XAUUSD
|-340
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +23.79 USD
最差交易: -19 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +67.22 USD
最大连续亏损: -66.85 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Pepperstone-MT5-Live01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 60
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 8
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ICMarketsSC-MT5
|1.06 × 530
|
Tickmill-Live
|1.25 × 8
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.45 × 27561
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.92 × 9304
|
Exness-MT5Real5
|3.48 × 3437
|
ICMarkets-MT5-2
|3.73 × 1919
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|4.15 × 3550
|
VantageInternational-Live
|4.73 × 60
|
Ava-Real 1-MT5
|4.80 × 5
|
FPMarkets-Live
|6.04 × 3298
|
Exness-MT5Real
|6.12 × 748
|
FxPro-MT5
|6.38 × 84
|
Exness-MT5Real18
|7.06 × 51
|
RoboForex-MetaTrader 5
|7.80 × 5
|
AKFXFinancial-MT5Live-2
|8.00 × 1
|
Exness-MT5Real4
|8.12 × 17
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|8.29 × 7
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-1%
0
0
USD
USD
962
USD
USD
10
100%
94
48%
58%
0.99
-0.05
USD
USD
13%
1:200