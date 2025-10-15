信号部分
信号 / MetaTrader 5 / DGO CAPITAL 1
Diego Ivan Cordoba Zambrano

DGO CAPITAL 1

Diego Ivan Cordoba Zambrano
0条评论
10
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -1%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
94
盈利交易:
46 (48.93%)
亏损交易:
48 (51.06%)
最好交易:
23.79 USD
最差交易:
-18.88 USD
毛利:
538.00 USD (40 078 pips)
毛利亏损:
-542.87 USD (39 638 pips)
最大连续赢利:
5 (67.22 USD)
最大连续盈利:
67.22 USD (5)
夏普比率:
0.00
交易活动:
57.68%
最大入金加载:
9.69%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
10 小时
采收率:
-0.03
长期交易:
54 (57.45%)
短期交易:
40 (42.55%)
利润因子:
0.99
预期回报:
-0.05 USD
平均利润:
11.70 USD
平均损失:
-11.31 USD
最大连续失误:
6 (-66.85 USD)
最大连续亏损:
-66.85 USD (6)
每月增长:
-8.96%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
21.13 USD
最大值:
144.10 USD (13.23%)
相对跌幅:
结余:
13.22% (144.10 USD)
净值:
2.03% (20.47 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
US500 38
US30 28
NAS100 22
XAUUSD 6
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
US500 4
US30 64
NAS100 -60
XAUUSD -12
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
US500 346
US30 6.4K
NAS100 -6K
XAUUSD -340
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +23.79 USD
最差交易: -19 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +67.22 USD
最大连续亏损: -66.85 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Pepperstone-MT5-Live01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real3
0.00 × 60
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 8
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ICMarketsSC-MT5
1.06 × 530
Tickmill-Live
1.25 × 8
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
ICMarketsSC-MT5-2
1.45 × 27561
Pepperstone-MT5-Live01
1.92 × 9304
Exness-MT5Real5
3.48 × 3437
ICMarkets-MT5-2
3.73 × 1919
ForexTimeFXTM-Live01
4.00 × 1
FusionMarkets-Live
4.15 × 3550
VantageInternational-Live
4.73 × 60
Ava-Real 1-MT5
4.80 × 5
FPMarkets-Live
6.04 × 3298
Exness-MT5Real
6.12 × 748
FxPro-MT5
6.38 × 84
Exness-MT5Real18
7.06 × 51
RoboForex-MetaTrader 5
7.80 × 5
AKFXFinancial-MT5Live-2
8.00 × 1
Exness-MT5Real4
8.12 × 17
FOREX.comGlobalCN-Live 534
8.29 × 7
12 更多...
没有评论
2025.12.25 17:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.22 15:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 15:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.54% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 02:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 14:43
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 18:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 16:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 01:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.11 15:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 16:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.09 23:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 19:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.07 12:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 02:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 15:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 18:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 07:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.20 06:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 16:31
Share of trading days is too low
2025.10.16 16:31
Share of days for 80% of trades is too low
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
DGO CAPITAL 1
每月30 USD
-1%
0
0
USD
962
USD
10
100%
94
48%
58%
0.99
-0.05
USD
13%
1:200
