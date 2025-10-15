SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / DGO CAPITAL 1
Diego Ivan Cordoba Zambrano

DGO CAPITAL 1

Diego Ivan Cordoba Zambrano
0 Bewertungen
10 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -1%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
94
Gewinntrades:
46 (48.93%)
Verlusttrades:
48 (51.06%)
Bester Trade:
23.79 USD
Schlechtester Trade:
-18.88 USD
Bruttoprofit:
538.00 USD (40 078 pips)
Bruttoverlust:
-542.87 USD (39 638 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (67.22 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
67.22 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.00
Trading-Aktivität:
55.34%
Max deposit load:
9.69%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
10 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.03
Long-Positionen:
54 (57.45%)
Short-Positionen:
40 (42.55%)
Profit-Faktor:
0.99
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.05 USD
Durchschnittlicher Profit:
11.70 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-11.31 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-66.85 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-66.85 USD (6)
Wachstum pro Monat :
-8.23%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
21.13 USD
Maximaler:
144.10 USD (13.23%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
13.22% (144.10 USD)
Kapital:
2.03% (20.47 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
US500 38
US30 28
NAS100 22
XAUUSD 6
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
US500 4
US30 64
NAS100 -60
XAUUSD -12
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
US500 346
US30 6.4K
NAS100 -6K
XAUUSD -340
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +23.79 USD
Schlechtester Trade: -19 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +67.22 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -66.85 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Pepperstone-MT5-Live01" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real3
0.00 × 60
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 8
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ICMarketsSC-MT5
1.06 × 530
Tickmill-Live
1.25 × 8
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
ICMarketsSC-MT5-2
1.45 × 27561
Pepperstone-MT5-Live01
1.92 × 9304
Exness-MT5Real5
3.48 × 3437
ICMarkets-MT5-2
3.73 × 1919
ForexTimeFXTM-Live01
4.00 × 1
FusionMarkets-Live
4.15 × 3550
VantageInternational-Live
4.73 × 60
Ava-Real 1-MT5
4.80 × 5
FPMarkets-Live
6.04 × 3298
Exness-MT5Real
6.12 × 748
FxPro-MT5
6.38 × 84
Exness-MT5Real18
7.06 × 51
RoboForex-MetaTrader 5
7.80 × 5
AKFXFinancial-MT5Live-2
8.00 × 1
Exness-MT5Real4
8.12 × 17
FOREX.comGlobalCN-Live 534
8.29 × 7
noch 12 ...
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
DGO CAPITAL 1
30 USD pro Monat
-1%
0
0
USD
962
USD
10
100%
94
48%
55%
0.99
-0.05
USD
13%
1:200
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.