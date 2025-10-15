- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
94
Negociações com lucro:
46 (48.93%)
Negociações com perda:
48 (51.06%)
Melhor negociação:
23.79 USD
Pior negociação:
-18.88 USD
Lucro bruto:
538.00 USD (40 078 pips)
Perda bruta:
-542.87 USD (39 638 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (67.22 USD)
Máximo lucro consecutivo:
67.22 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.00
Atividade de negociação:
55.34%
Depósito máximo carregado:
9.69%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
-0.03
Negociações longas:
54 (57.45%)
Negociações curtas:
40 (42.55%)
Fator de lucro:
0.99
Valor esperado:
-0.05 USD
Lucro médio:
11.70 USD
Perda média:
-11.31 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-66.85 USD)
Máxima perda consecutiva:
-66.85 USD (6)
Crescimento mensal:
-6.15%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
21.13 USD
Máximo:
144.10 USD (13.23%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.22% (144.10 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.03% (20.47 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|US500
|38
|US30
|28
|NAS100
|22
|XAUUSD
|6
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|US500
|4
|US30
|64
|NAS100
|-60
|XAUUSD
|-12
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|US500
|346
|US30
|6.4K
|NAS100
|-6K
|XAUUSD
|-340
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +23.79 USD
Pior negociação: -19 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +67.22 USD
Máxima perda consecutiva: -66.85 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-MT5-Live01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 60
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 8
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ICMarketsSC-MT5
|1.06 × 530
|
Tickmill-Live
|1.25 × 8
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.45 × 27561
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.92 × 9304
|
Exness-MT5Real5
|3.48 × 3437
|
ICMarkets-MT5-2
|3.73 × 1919
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|4.15 × 3550
|
VantageInternational-Live
|4.73 × 60
|
Ava-Real 1-MT5
|4.80 × 5
|
FPMarkets-Live
|6.04 × 3298
|
Exness-MT5Real
|6.12 × 748
|
FxPro-MT5
|6.38 × 84
|
Exness-MT5Real18
|7.06 × 51
|
RoboForex-MetaTrader 5
|7.80 × 5
|
AKFXFinancial-MT5Live-2
|8.00 × 1
|
Exness-MT5Real4
|8.12 × 17
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|8.29 × 7
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-1%
0
0
USD
USD
962
USD
USD
10
100%
94
48%
55%
0.99
-0.05
USD
USD
13%
1:200