Всего трейдов:
737
Прибыльных трейдов:
493 (66.89%)
Убыточных трейдов:
244 (33.11%)
Лучший трейд:
1 124.76 USD
Худший трейд:
-3 333.12 USD
Общая прибыль:
103 437.17 USD (7 788 473 pips)
Общий убыток:
-100 620.69 USD (6 784 552 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (650.05 USD)
Макс. прибыль в серии:
6 009.28 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
48.58%
Макс. загрузка депозита:
46.17%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
56
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.15
Длинных трейдов:
401 (54.41%)
Коротких трейдов:
336 (45.59%)
Профит фактор:
1.03
Мат. ожидание:
3.82 USD
Средняя прибыль:
209.81 USD
Средний убыток:
-412.38 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-1 857.59 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 805.70 USD (6)
Прирост в месяц:
14.17%
Алготрейдинг:
89%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5 274.35 USD
Максимальная:
18 240.50 USD (73.47%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
68.52% (5 936.37 USD)
По эквити:
21.46% (3 578.76 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|343
|BTCUSD
|312
|US500
|18
|USDJPY
|15
|NAS100
|12
|JPN225
|12
|US30
|9
|AUDCAD
|8
|EURUSD
|8
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|575
|BTCUSD
|2.9K
|US500
|-61
|USDJPY
|47
|NAS100
|-219
|JPN225
|-934
|US30
|593
|AUDCAD
|38
|EURUSD
|-167
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-34K
|BTCUSD
|1.1M
|US500
|-1.7K
|USDJPY
|420
|NAS100
|-16K
|JPN225
|-88K
|US30
|84K
|AUDCAD
|1.7K
|EURUSD
|-1K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
Лучший трейд: +1 124.76 USD
Худший трейд: -3 333 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +650.05 USD
Макс. убыток в серии: -1 857.59 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
