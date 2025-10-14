СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Trend tmgm
Yi Jian Feng

Trend tmgm

Yi Jian Feng
0 отзывов
Надежность
11 недель
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2025 41%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
737
Прибыльных трейдов:
493 (66.89%)
Убыточных трейдов:
244 (33.11%)
Лучший трейд:
1 124.76 USD
Худший трейд:
-3 333.12 USD
Общая прибыль:
103 437.17 USD (7 788 473 pips)
Общий убыток:
-100 620.69 USD (6 784 552 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (650.05 USD)
Макс. прибыль в серии:
6 009.28 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
48.58%
Макс. загрузка депозита:
46.17%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
56
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.15
Длинных трейдов:
401 (54.41%)
Коротких трейдов:
336 (45.59%)
Профит фактор:
1.03
Мат. ожидание:
3.82 USD
Средняя прибыль:
209.81 USD
Средний убыток:
-412.38 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-1 857.59 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 805.70 USD (6)
Прирост в месяц:
14.17%
Алготрейдинг:
89%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5 274.35 USD
Максимальная:
18 240.50 USD (73.47%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
68.52% (5 936.37 USD)
По эквити:
21.46% (3 578.76 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 343
BTCUSD 312
US500 18
USDJPY 15
NAS100 12
JPN225 12
US30 9
AUDCAD 8
EURUSD 8
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 575
BTCUSD 2.9K
US500 -61
USDJPY 47
NAS100 -219
JPN225 -934
US30 593
AUDCAD 38
EURUSD -167
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -34K
BTCUSD 1.1M
US500 -1.7K
USDJPY 420
NAS100 -16K
JPN225 -88K
US30 84K
AUDCAD 1.7K
EURUSD -1K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 124.76 USD
Худший трейд: -3 333 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +650.05 USD
Макс. убыток в серии: -1 857.59 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
FBS-Real
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
Нет отзывов
2025.12.24 12:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.14 13:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 04:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 03:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 17:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 16:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 13:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 16:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 18:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 16:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 02:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 20:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.17 20:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 14:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 13:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.02 19:44
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.28 00:20
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.27 23:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.15 16:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.15 09:57
Share of trading days is too low
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Trend tmgm
100 USD в месяц
41%
0
0
USD
16K
USD
11
89%
737
66%
49%
1.02
3.82
USD
69%
1:500
Копировать

