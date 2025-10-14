- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
721
Transacciones Rentables:
480 (66.57%)
Transacciones Irrentables:
241 (33.43%)
Mejor transacción:
1 124.76 USD
Peor transacción:
-3 333.12 USD
Beneficio Bruto:
100 105.06 USD (7 545 339 pips)
Pérdidas Brutas:
-100 295.69 USD (6 770 881 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (650.05 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
6 009.28 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
48.58%
Carga máxima del depósito:
46.17%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
53
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
-0.01
Transacciones Largas:
394 (54.65%)
Transacciones Cortas:
327 (45.35%)
Factor de Beneficio:
1.00
Beneficio Esperado:
-0.26 USD
Beneficio medio:
208.55 USD
Pérdidas medias:
-416.16 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-1 857.59 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4 805.70 USD (6)
Crecimiento al mes:
-6.25%
Trading algorítmico:
89%
Reducción de balance:
Absoluto:
5 274.35 USD
Máxima:
18 240.50 USD (73.47%)
Reducción relativa:
De balance:
68.52% (5 936.37 USD)
De fondos:
21.46% (3 578.76 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|337
|BTCUSD
|303
|US500
|18
|USDJPY
|15
|NAS100
|12
|JPN225
|11
|US30
|9
|AUDCAD
|8
|EURUSD
|8
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-841
|BTCUSD
|1.4K
|US500
|-61
|USDJPY
|47
|NAS100
|-219
|JPN225
|-1K
|US30
|593
|AUDCAD
|38
|EURUSD
|-167
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-35K
|BTCUSD
|838K
|US500
|-1.7K
|USDJPY
|420
|NAS100
|-16K
|JPN225
|-96K
|US30
|84K
|AUDCAD
|1.7K
|EURUSD
|-1K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TradeMaxGlobal-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
FBS-Real
|1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
