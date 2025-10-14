SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Trend tmgm
Yi Jian Feng

Trend tmgm

Yi Jian Feng
0 comentarios
Fiabilidad
11 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD al mes
incremento desde 2025 15%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
721
Transacciones Rentables:
480 (66.57%)
Transacciones Irrentables:
241 (33.43%)
Mejor transacción:
1 124.76 USD
Peor transacción:
-3 333.12 USD
Beneficio Bruto:
100 105.06 USD (7 545 339 pips)
Pérdidas Brutas:
-100 295.69 USD (6 770 881 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (650.05 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
6 009.28 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
48.58%
Carga máxima del depósito:
46.17%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
53
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
-0.01
Transacciones Largas:
394 (54.65%)
Transacciones Cortas:
327 (45.35%)
Factor de Beneficio:
1.00
Beneficio Esperado:
-0.26 USD
Beneficio medio:
208.55 USD
Pérdidas medias:
-416.16 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-1 857.59 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4 805.70 USD (6)
Crecimiento al mes:
-6.25%
Trading algorítmico:
89%
Reducción de balance:
Absoluto:
5 274.35 USD
Máxima:
18 240.50 USD (73.47%)
Reducción relativa:
De balance:
68.52% (5 936.37 USD)
De fondos:
21.46% (3 578.76 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 337
BTCUSD 303
US500 18
USDJPY 15
NAS100 12
JPN225 11
US30 9
AUDCAD 8
EURUSD 8
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -841
BTCUSD 1.4K
US500 -61
USDJPY 47
NAS100 -219
JPN225 -1K
US30 593
AUDCAD 38
EURUSD -167
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -35K
BTCUSD 838K
US500 -1.7K
USDJPY 420
NAS100 -16K
JPN225 -96K
US30 84K
AUDCAD 1.7K
EURUSD -1K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 124.76 USD
Peor transacción: -3 333 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +650.05 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 857.59 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TradeMaxGlobal-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
FBS-Real
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
No hay comentarios
2025.12.24 12:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.14 13:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 04:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 03:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 17:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 16:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 13:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 16:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 18:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 16:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 02:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 20:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.17 20:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 14:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 13:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.02 19:44
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.28 00:20
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.27 23:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.15 16:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.15 09:57
Share of trading days is too low
