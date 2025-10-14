- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
3 (30.00%)
Loss Trade:
7 (70.00%)
Best Trade:
115.83 USD
Worst Trade:
-273.42 USD
Profitto lordo:
276.13 USD (36 757 pips)
Perdita lorda:
-1 458.58 USD (12 877 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (160.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
160.30 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.80
Attività di trading:
32.62%
Massimo carico di deposito:
3.86%
Ultimo trade:
59 minuti fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
58 minuti
Fattore di recupero:
-0.91
Long Trade:
4 (40.00%)
Short Trade:
6 (60.00%)
Fattore di profitto:
0.19
Profitto previsto:
-118.25 USD
Profitto medio:
92.04 USD
Perdita media:
-208.37 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-880.58 USD)
Massima perdita consecutiva:
-880.58 USD (4)
Crescita mensile:
-14.78%
Algo trading:
80%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 182.45 USD
Massimale:
1 297.63 USD (15.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.99% (1 297.63 USD)
Per equità:
2.72% (209.17 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|BTCUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-1.3K
|BTCUSD
|111
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-11K
|BTCUSD
|35K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +115.83 USD
Worst Trade: -273 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +160.30 USD
Massima perdita consecutiva: -880.58 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
FBS-Real
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
