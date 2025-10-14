- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
721
利益トレード:
480 (66.57%)
損失トレード:
241 (33.43%)
ベストトレード:
1 124.76 USD
最悪のトレード:
-3 333.12 USD
総利益:
100 105.06 USD (7 545 339 pips)
総損失:
-100 295.69 USD (6 770 881 pips)
最大連続の勝ち:
13 (650.05 USD)
最大連続利益:
6 009.28 USD (10)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
48.58%
最大入金額:
46.17%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
53
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
-0.01
長いトレード:
394 (54.65%)
短いトレード:
327 (45.35%)
プロフィットファクター:
1.00
期待されたペイオフ:
-0.26 USD
平均利益:
208.55 USD
平均損失:
-416.16 USD
最大連続の負け:
9 (-1 857.59 USD)
最大連続損失:
-4 805.70 USD (6)
月間成長:
-6.25%
アルゴリズム取引:
89%
残高によるドローダウン:
絶対:
5 274.35 USD
最大の:
18 240.50 USD (73.47%)
比較ドローダウン:
残高による:
68.52% (5 936.37 USD)
エクイティによる:
21.46% (3 578.76 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|337
|BTCUSD
|303
|US500
|18
|USDJPY
|15
|NAS100
|12
|JPN225
|11
|US30
|9
|AUDCAD
|8
|EURUSD
|8
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-841
|BTCUSD
|1.4K
|US500
|-61
|USDJPY
|47
|NAS100
|-219
|JPN225
|-1K
|US30
|593
|AUDCAD
|38
|EURUSD
|-167
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-35K
|BTCUSD
|838K
|US500
|-1.7K
|USDJPY
|420
|NAS100
|-16K
|JPN225
|-96K
|US30
|84K
|AUDCAD
|1.7K
|EURUSD
|-1K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 124.76 USD
最悪のトレード: -3 333 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +650.05 USD
最大連続損失: -1 857.59 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TradeMaxGlobal-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
100 USD/月
15%
0
0
USD
USD
13K
USD
USD
11
89%
721
66%
49%
0.99
-0.26
USD
USD
69%
1:500