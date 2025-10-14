シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Trend tmgm
Yi Jian Feng

Trend tmgm

Yi Jian Feng
レビュー0件
信頼性
11週間
0 / 0 USD
月額  100  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 15%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
721
利益トレード:
480 (66.57%)
損失トレード:
241 (33.43%)
ベストトレード:
1 124.76 USD
最悪のトレード:
-3 333.12 USD
総利益:
100 105.06 USD (7 545 339 pips)
総損失:
-100 295.69 USD (6 770 881 pips)
最大連続の勝ち:
13 (650.05 USD)
最大連続利益:
6 009.28 USD (10)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
48.58%
最大入金額:
46.17%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
53
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
-0.01
長いトレード:
394 (54.65%)
短いトレード:
327 (45.35%)
プロフィットファクター:
1.00
期待されたペイオフ:
-0.26 USD
平均利益:
208.55 USD
平均損失:
-416.16 USD
最大連続の負け:
9 (-1 857.59 USD)
最大連続損失:
-4 805.70 USD (6)
月間成長:
-6.25%
アルゴリズム取引:
89%
残高によるドローダウン:
絶対:
5 274.35 USD
最大の:
18 240.50 USD (73.47%)
比較ドローダウン:
残高による:
68.52% (5 936.37 USD)
エクイティによる:
21.46% (3 578.76 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 337
BTCUSD 303
US500 18
USDJPY 15
NAS100 12
JPN225 11
US30 9
AUDCAD 8
EURUSD 8
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -841
BTCUSD 1.4K
US500 -61
USDJPY 47
NAS100 -219
JPN225 -1K
US30 593
AUDCAD 38
EURUSD -167
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -35K
BTCUSD 838K
US500 -1.7K
USDJPY 420
NAS100 -16K
JPN225 -96K
US30 84K
AUDCAD 1.7K
EURUSD -1K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 124.76 USD
最悪のトレード: -3 333 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +650.05 USD
最大連続損失: -1 857.59 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TradeMaxGlobal-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
FBS-Real
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
レビューなし
2025.12.24 12:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.14 13:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 04:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 03:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 17:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 16:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 13:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 16:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 18:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 16:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 02:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 20:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.17 20:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 14:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 13:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.02 19:44
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.28 00:20
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.27 23:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.15 16:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.15 09:57
Share of trading days is too low
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Trend tmgm
100 USD/月
15%
0
0
USD
13K
USD
11
89%
721
66%
49%
0.99
-0.26
USD
69%
1:500
コピー

