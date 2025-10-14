信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Trend tmgm
Yi Jian Feng

Trend tmgm

Yi Jian Feng
0条评论
可靠性
11
0 / 0 USD
每月复制 100 USD per 
增长自 2025 23%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
715
盈利交易:
476 (66.57%)
亏损交易:
239 (33.43%)
最好交易:
1 124.76 USD
最差交易:
-3 333.12 USD
毛利:
99 873.81 USD (7 502 902 pips)
毛利亏损:
-99 084.05 USD (6 769 036 pips)
最大连续赢利:
13 (650.05 USD)
最大连续盈利:
6 009.28 USD (10)
夏普比率:
0.03
交易活动:
47.55%
最大入金加载:
46.17%
最近交易:
40 几分钟前
每周交易:
55
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
0.04
长期交易:
391 (54.69%)
短期交易:
324 (45.31%)
利润因子:
1.01
预期回报:
1.10 USD
平均利润:
209.82 USD
平均损失:
-414.58 USD
最大连续失误:
9 (-1 857.59 USD)
最大连续亏损:
-4 805.70 USD (6)
每月增长:
19.71%
算法交易:
90%
结余跌幅:
绝对:
5 274.35 USD
最大值:
18 240.50 USD (73.47%)
相对跌幅:
结余:
68.52% (5 936.37 USD)
净值:
21.46% (3 578.76 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 336
BTCUSD 300
US500 18
USDJPY 15
NAS100 11
JPN225 11
US30 9
AUDCAD 8
EURUSD 7
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 118
BTCUSD 1.2K
US500 -61
USDJPY 47
NAS100 -220
JPN225 -1K
US30 593
AUDCAD 38
EURUSD 90
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -34K
BTCUSD 796K
US500 -1.7K
USDJPY 420
NAS100 -16K
JPN225 -96K
US30 84K
AUDCAD 1.7K
EURUSD -739
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 124.76 USD
最差交易: -3 333 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +650.05 USD
最大连续亏损: -1 857.59 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TradeMaxGlobal-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
FBS-Real
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2025.12.24 12:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.14 13:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 04:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 03:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 17:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 16:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 13:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 16:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 18:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 16:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 02:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 20:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.17 20:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 14:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 13:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.02 19:44
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.28 00:20
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.27 23:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.15 16:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.15 09:57
Share of trading days is too low
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Trend tmgm
每月100 USD
23%
0
0
USD
14K
USD
11
90%
715
66%
48%
1.00
1.10
USD
69%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载