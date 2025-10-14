- 成长
交易:
715
盈利交易:
476 (66.57%)
亏损交易:
239 (33.43%)
最好交易:
1 124.76 USD
最差交易:
-3 333.12 USD
毛利:
99 873.81 USD (7 502 902 pips)
毛利亏损:
-99 084.05 USD (6 769 036 pips)
最大连续赢利:
13 (650.05 USD)
最大连续盈利:
6 009.28 USD (10)
夏普比率:
0.03
交易活动:
47.55%
最大入金加载:
46.17%
最近交易:
40 几分钟前
每周交易:
55
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
0.04
长期交易:
391 (54.69%)
短期交易:
324 (45.31%)
利润因子:
1.01
预期回报:
1.10 USD
平均利润:
209.82 USD
平均损失:
-414.58 USD
最大连续失误:
9 (-1 857.59 USD)
最大连续亏损:
-4 805.70 USD (6)
每月增长:
19.71%
算法交易:
90%
结余跌幅:
绝对:
5 274.35 USD
最大值:
18 240.50 USD (73.47%)
相对跌幅:
结余:
68.52% (5 936.37 USD)
净值:
21.46% (3 578.76 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|336
|BTCUSD
|300
|US500
|18
|USDJPY
|15
|NAS100
|11
|JPN225
|11
|US30
|9
|AUDCAD
|8
|EURUSD
|7
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|118
|BTCUSD
|1.2K
|US500
|-61
|USDJPY
|47
|NAS100
|-220
|JPN225
|-1K
|US30
|593
|AUDCAD
|38
|EURUSD
|90
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-34K
|BTCUSD
|796K
|US500
|-1.7K
|USDJPY
|420
|NAS100
|-16K
|JPN225
|-96K
|US30
|84K
|AUDCAD
|1.7K
|EURUSD
|-739
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 124.76 USD
最差交易: -3 333 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +650.05 USD
最大连续亏损: -1 857.59 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TradeMaxGlobal-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
