- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
721
Negociações com lucro:
480 (66.57%)
Negociações com perda:
241 (33.43%)
Melhor negociação:
1 124.76 USD
Pior negociação:
-3 333.12 USD
Lucro bruto:
100 105.06 USD (7 545 339 pips)
Perda bruta:
-100 295.69 USD (6 770 881 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (650.05 USD)
Máximo lucro consecutivo:
6 009.28 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
48.58%
Depósito máximo carregado:
46.17%
Último negócio:
22 horas atrás
Negociações por semana:
53
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
-0.01
Negociações longas:
394 (54.65%)
Negociações curtas:
327 (45.35%)
Fator de lucro:
1.00
Valor esperado:
-0.26 USD
Lucro médio:
208.55 USD
Perda média:
-416.16 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-1 857.59 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4 805.70 USD (6)
Crescimento mensal:
-6.25%
Algotrading:
89%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
5 274.35 USD
Máximo:
18 240.50 USD (73.47%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
68.52% (5 936.37 USD)
Pelo Capital Líquido:
21.46% (3 578.76 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|337
|BTCUSD
|303
|US500
|18
|USDJPY
|15
|NAS100
|12
|JPN225
|11
|US30
|9
|AUDCAD
|8
|EURUSD
|8
|
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-841
|BTCUSD
|1.4K
|US500
|-61
|USDJPY
|47
|NAS100
|-219
|JPN225
|-1K
|US30
|593
|AUDCAD
|38
|EURUSD
|-167
|
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-35K
|BTCUSD
|838K
|US500
|-1.7K
|USDJPY
|420
|NAS100
|-16K
|JPN225
|-96K
|US30
|84K
|AUDCAD
|1.7K
|EURUSD
|-1K
|
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 124.76 USD
Pior negociação: -3 333 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +650.05 USD
Máxima perda consecutiva: -1 857.59 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TradeMaxGlobal-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
100 USD por mês
15%
0
0
USD
USD
13K
USD
USD
11
89%
721
66%
49%
0.99
-0.26
USD
USD
69%
1:500