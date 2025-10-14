SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Trend tmgm
Yi Jian Feng

Trend tmgm

Yi Jian Feng
0 comentários
Confiabilidade
11 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 15%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
721
Negociações com lucro:
480 (66.57%)
Negociações com perda:
241 (33.43%)
Melhor negociação:
1 124.76 USD
Pior negociação:
-3 333.12 USD
Lucro bruto:
100 105.06 USD (7 545 339 pips)
Perda bruta:
-100 295.69 USD (6 770 881 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (650.05 USD)
Máximo lucro consecutivo:
6 009.28 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
48.58%
Depósito máximo carregado:
46.17%
Último negócio:
22 horas atrás
Negociações por semana:
53
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
-0.01
Negociações longas:
394 (54.65%)
Negociações curtas:
327 (45.35%)
Fator de lucro:
1.00
Valor esperado:
-0.26 USD
Lucro médio:
208.55 USD
Perda média:
-416.16 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-1 857.59 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4 805.70 USD (6)
Crescimento mensal:
-6.25%
Algotrading:
89%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
5 274.35 USD
Máximo:
18 240.50 USD (73.47%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
68.52% (5 936.37 USD)
Pelo Capital Líquido:
21.46% (3 578.76 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 337
BTCUSD 303
US500 18
USDJPY 15
NAS100 12
JPN225 11
US30 9
AUDCAD 8
EURUSD 8
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -841
BTCUSD 1.4K
US500 -61
USDJPY 47
NAS100 -219
JPN225 -1K
US30 593
AUDCAD 38
EURUSD -167
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -35K
BTCUSD 838K
US500 -1.7K
USDJPY 420
NAS100 -16K
JPN225 -96K
US30 84K
AUDCAD 1.7K
EURUSD -1K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 124.76 USD
Pior negociação: -3 333 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +650.05 USD
Máxima perda consecutiva: -1 857.59 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TradeMaxGlobal-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
FBS-Real
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
Sem comentários
2025.12.24 12:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.14 13:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 04:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 03:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 17:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 16:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 13:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 16:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 18:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 16:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 02:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 20:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.17 20:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 14:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 13:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.02 19:44
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.28 00:20
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.27 23:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.15 16:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.15 09:57
Share of trading days is too low
