Yi Jian Feng

Trend tmgm

0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
11 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 31%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
731
Gewinntrades:
488 (66.75%)
Verlusttrades:
243 (33.24%)
Bester Trade:
1 124.76 USD
Schlechtester Trade:
-3 333.12 USD
Bruttoprofit:
102 105.81 USD (7 663 070 pips)
Bruttoverlust:
-100 423.30 USD (6 782 768 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (650.05 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
6 009.28 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
48.58%
Max deposit load:
46.17%
Letzter Trade:
32 Minuten
Trades pro Woche:
53
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
0.09
Long-Positionen:
399 (54.58%)
Short-Positionen:
332 (45.42%)
Profit-Faktor:
1.02
Mathematische Gewinnerwartung:
2.30 USD
Durchschnittlicher Profit:
209.23 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-413.26 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-1 857.59 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4 805.70 USD (6)
Wachstum pro Monat :
6.02%
Algo-Trading:
89%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
5 274.35 USD
Maximaler:
18 240.50 USD (73.47%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
68.52% (5 936.37 USD)
Kapital:
21.46% (3 578.76 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 341
BTCUSD 308
US500 18
USDJPY 15
NAS100 12
JPN225 12
US30 9
AUDCAD 8
EURUSD 8
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 301
BTCUSD 2.1K
US500 -61
USDJPY 47
NAS100 -219
JPN225 -934
US30 593
AUDCAD 38
EURUSD -167
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -33K
BTCUSD 933K
US500 -1.7K
USDJPY 420
NAS100 -16K
JPN225 -88K
US30 84K
AUDCAD 1.7K
EURUSD -1K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 124.76 USD
Schlechtester Trade: -3 333 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +650.05 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 857.59 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TradeMaxGlobal-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
FBS-Real
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
Keine Bewertungen
2025.12.24 12:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.14 13:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 04:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 03:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 17:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 16:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 13:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 16:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 18:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 16:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 02:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 20:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.17 20:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 14:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 13:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.02 19:44
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.28 00:20
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.27 23:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.15 16:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.15 09:57
Share of trading days is too low
