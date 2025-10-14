- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
731
Gewinntrades:
488 (66.75%)
Verlusttrades:
243 (33.24%)
Bester Trade:
1 124.76 USD
Schlechtester Trade:
-3 333.12 USD
Bruttoprofit:
102 105.81 USD (7 663 070 pips)
Bruttoverlust:
-100 423.30 USD (6 782 768 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (650.05 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
6 009.28 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
48.58%
Max deposit load:
46.17%
Letzter Trade:
32 Minuten
Trades pro Woche:
53
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
0.09
Long-Positionen:
399 (54.58%)
Short-Positionen:
332 (45.42%)
Profit-Faktor:
1.02
Mathematische Gewinnerwartung:
2.30 USD
Durchschnittlicher Profit:
209.23 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-413.26 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-1 857.59 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4 805.70 USD (6)
Wachstum pro Monat :
6.02%
Algo-Trading:
89%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
5 274.35 USD
Maximaler:
18 240.50 USD (73.47%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
68.52% (5 936.37 USD)
Kapital:
21.46% (3 578.76 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|341
|BTCUSD
|308
|US500
|18
|USDJPY
|15
|NAS100
|12
|JPN225
|12
|US30
|9
|AUDCAD
|8
|EURUSD
|8
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|301
|BTCUSD
|2.1K
|US500
|-61
|USDJPY
|47
|NAS100
|-219
|JPN225
|-934
|US30
|593
|AUDCAD
|38
|EURUSD
|-167
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-33K
|BTCUSD
|933K
|US500
|-1.7K
|USDJPY
|420
|NAS100
|-16K
|JPN225
|-88K
|US30
|84K
|AUDCAD
|1.7K
|EURUSD
|-1K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +1 124.76 USD
Schlechtester Trade: -3 333 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +650.05 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 857.59 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TradeMaxGlobal-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
100 USD pro Monat
31%
0
0
USD
USD
15K
USD
USD
11
89%
731
66%
49%
1.01
2.30
USD
USD
69%
1:500