- 자본
- 축소
트레이드:
820
이익 거래:
557 (67.92%)
손실 거래:
263 (32.07%)
최고의 거래:
1 593.12 USD
최악의 거래:
-3 333.12 USD
총 수익:
129 291.44 USD (8 664 279 pips)
총 손실:
-110 422.76 USD (7 149 946 pips)
연속 최대 이익:
15 (5 901.90 USD)
연속 최대 이익:
6 009.28 USD (10)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
49.63%
최대 입금량:
46.17%
최근 거래:
11 분 전
주별 거래 수:
75
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
1.03
롱(주식매수):
460 (56.10%)
숏(주식차입매도):
360 (43.90%)
수익 요인:
1.17
기대수익:
23.01 USD
평균 이익:
232.12 USD
평균 손실:
-419.86 USD
연속 최대 손실:
9 (-1 857.59 USD)
연속 최대 손실:
-4 805.70 USD (6)
월별 성장률:
29.96%
Algo 트레이딩:
87%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
5 274.35 USD
최대한의:
18 240.50 USD (73.47%)
상대적 삭감:
잔고별:
68.52% (5 936.37 USD)
자본금별:
21.46% (3 578.76 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|384
|BTCUSD
|343
|US500
|19
|USDJPY
|16
|JPN225
|15
|NAS100
|13
|US30
|11
|EURUSD
|10
|AUDCAD
|8
|ETHUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|9.7K
|BTCUSD
|8.1K
|US500
|-6
|USDJPY
|126
|JPN225
|-164
|NAS100
|-96
|US30
|1.3K
|EURUSD
|-158
|AUDCAD
|38
|ETHUSD
|80
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-23K
|BTCUSD
|1.4M
|US500
|-1.1K
|USDJPY
|713
|JPN225
|-11K
|NAS100
|-10K
|US30
|123K
|EURUSD
|-1K
|AUDCAD
|1.7K
|ETHUSD
|400
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "TradeMaxGlobal-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 100 USD
185%
0
0
USD
USD
32K
USD
USD
12
87%
820
67%
50%
1.17
23.01
USD
USD
69%
1:500