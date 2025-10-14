시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Trend tmgm
Yi Jian Feng

Trend tmgm

Yi Jian Feng
0 리뷰
안정성
12
0 / 0 USD
월별 100 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 185%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
820
이익 거래:
557 (67.92%)
손실 거래:
263 (32.07%)
최고의 거래:
1 593.12 USD
최악의 거래:
-3 333.12 USD
총 수익:
129 291.44 USD (8 664 279 pips)
총 손실:
-110 422.76 USD (7 149 946 pips)
연속 최대 이익:
15 (5 901.90 USD)
연속 최대 이익:
6 009.28 USD (10)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
49.63%
최대 입금량:
46.17%
최근 거래:
11 분 전
주별 거래 수:
75
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
1.03
롱(주식매수):
460 (56.10%)
숏(주식차입매도):
360 (43.90%)
수익 요인:
1.17
기대수익:
23.01 USD
평균 이익:
232.12 USD
평균 손실:
-419.86 USD
연속 최대 손실:
9 (-1 857.59 USD)
연속 최대 손실:
-4 805.70 USD (6)
월별 성장률:
29.96%
Algo 트레이딩:
87%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
5 274.35 USD
최대한의:
18 240.50 USD (73.47%)
상대적 삭감:
잔고별:
68.52% (5 936.37 USD)
자본금별:
21.46% (3 578.76 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 384
BTCUSD 343
US500 19
USDJPY 16
JPN225 15
NAS100 13
US30 11
EURUSD 10
AUDCAD 8
ETHUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 9.7K
BTCUSD 8.1K
US500 -6
USDJPY 126
JPN225 -164
NAS100 -96
US30 1.3K
EURUSD -158
AUDCAD 38
ETHUSD 80
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD -23K
BTCUSD 1.4M
US500 -1.1K
USDJPY 713
JPN225 -11K
NAS100 -10K
US30 123K
EURUSD -1K
AUDCAD 1.7K
ETHUSD 400
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1 593.12 USD
최악의 거래: -3 333 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +5 901.90 USD
연속 최대 손실: -1 857.59 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "TradeMaxGlobal-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
FBS-Real
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
리뷰 없음
2025.12.24 12:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.14 13:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 04:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 03:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 17:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 16:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 13:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 16:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 18:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 16:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 02:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 20:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.17 20:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 14:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 13:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.02 19:44
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.28 00:20
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.27 23:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.15 16:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.15 09:57
Share of trading days is too low
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Trend tmgm
월별 100 USD
185%
0
0
USD
32K
USD
12
87%
820
67%
50%
1.17
23.01
USD
69%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.