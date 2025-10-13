СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Silent steps
Fatma Ozcan

Silent steps

Fatma Ozcan
0 отзывов
Надежность
11 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 36%
Tickmill-Live04
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
393
Прибыльных трейдов:
209 (53.18%)
Убыточных трейдов:
184 (46.82%)
Лучший трейд:
31.41 USD
Худший трейд:
-34.04 USD
Общая прибыль:
1 477.86 USD (148 086 pips)
Общий убыток:
-1 246.91 USD (115 870 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (73.80 USD)
Макс. прибыль в серии:
73.80 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
3.75%
Последний трейд:
24 часа
Трейдов в неделю:
45
Ср. время удержания:
12 дней
Фактор восстановления:
2.22
Длинных трейдов:
205 (52.16%)
Коротких трейдов:
188 (47.84%)
Профит фактор:
1.19
Мат. ожидание:
0.59 USD
Средняя прибыль:
7.07 USD
Средний убыток:
-6.78 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-74.71 USD)
Макс. убыток в серии:
-85.78 USD (6)
Прирост в месяц:
6.61%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.12 USD
Максимальная:
103.98 USD (12.76%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.76% (103.98 USD)
По эквити:
29.77% (270.93 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 393
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 231
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 32K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +31.41 USD
Худший трейд: -34 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +73.80 USD
Макс. убыток в серии: -74.71 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live19
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TitanFX-05
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
TitanFX-02
0.00 × 2
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live15
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.11 × 286
ICMarketsSC-Live06
0.13 × 8
Tickmill-Live02
0.14 × 446
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
ICMarkets-Live18
0.50 × 60
ICMarkets-Live07
0.57 × 201
ICMarketsSC-Live09
0.63 × 57
Tickmill-Live05
0.64 × 166
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.75 × 4
ICMarkets-Live03
0.80 × 5
ICMarkets-Live04
0.80 × 15
Tickmill-Live08
0.83 × 12
ICMarketsSC-Live23
0.86 × 28
LQD1-Live01
0.90 × 98
еще 51...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

You can subscribe to Silent Steps at any time—there’s no need to wait for a specific date. Copying starts immediately upon subscription. Also, the signal account is swap-free. Please plan accordingly.

Minimum deposit (baseline)
When setting your subscription amount, please base it on the Equity shown in the signal account at the moment you subscribe—not the balance. Depositing below this level may weaken copying quality and risk management.

Capital scaling (multiple of equity)
If you plan to deposit above the minimum, we recommend subscribing in multiples of the equity: 1× (minimum), 2×, 3×, 4×, 5×…
For example, if the Equity is 650 USD at the time of subscription, reasonable options would be 650 / 1,300 / 1,950 / 2,600 / 3,250 USD.


Нет отзывов
2025.12.22 09:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 04:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.19 16:29
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.41% of days out of 68 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 14:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 07:20
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.41% of days out of 68 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 16:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 15:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 13:02
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.48% of days out of 67 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 16:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 15:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 14:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 07:42
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.55% of days out of 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 14:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 13:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 17:35
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 12:42
No swaps are charged on the signal account
2025.12.04 11:43
No swaps are charged
2025.12.04 11:43
No swaps are charged
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Silent steps
30 USD в месяц
36%
0
0
USD
881
USD
11
100%
393
53%
100%
1.18
0.59
USD
30%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.