- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
8 (72.72%)
Loss Trade:
3 (27.27%)
Best Trade:
5.84 USD
Worst Trade:
-1.82 USD
Profitto lordo:
26.20 USD (2 663 pips)
Perdita lorda:
-4.81 USD (460 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (10.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
14.29 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.76
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.73%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
51
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
7.15
Long Trade:
3 (27.27%)
Short Trade:
8 (72.73%)
Fattore di profitto:
5.45
Profitto previsto:
1.94 USD
Profitto medio:
3.28 USD
Perdita media:
-1.60 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-2.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.99 USD (2)
Crescita mensile:
3.29%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.12 USD
Massimale:
2.99 USD (0.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.45% (2.99 USD)
Per equità:
3.95% (26.09 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|21
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|2.2K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.84 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +10.21 USD
Massima perdita consecutiva: -2.99 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.11 × 286
|
ICMarketsSC-Live06
|0.13 × 8
|
Tickmill-Live02
|0.14 × 446
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live18
|0.50 × 60
|
ICMarkets-Live07
|0.57 × 201
|
ICMarketsSC-Live09
|0.63 × 57
|
Tickmill-Live05
|0.64 × 166
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.75 × 4
|
ICMarkets-Live03
|0.80 × 5
|
ICMarkets-Live04
|0.80 × 15
|
Tickmill-Live08
|0.83 × 12
|
ICMarketsSC-Live23
|0.86 × 28
|
LQD1-Live01
|0.90 × 98
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.99 × 94
49 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
3%
0
0
USD
USD
671
USD
USD
1
100%
11
72%
100%
5.44
1.94
USD
USD
4%
1:500